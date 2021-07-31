День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки
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День сестры: авторские картинки и теплые слова 1 августа для своей роднульки

10:27:217/31/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Моя сестренка, знай, родная, ты и сестра мне, и подруга! Нет счастью ни конца, ни края, ведь в мире есть мы друг у друга!

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

День сестёр – ваш праздник, если у вас есть сестра или вы - сестра. Это означает, что многие из нас будут отмечать этот особый день.

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Для сестры слов всегда мало,
Много хочется сказать,
На душе тепло так стало,
И не знаю что желать.

Пусть бы горя ты не знала!
И немало поведать,
Мест, в которых не бывала,
Поспешу я пожелать.

Радость чтоб не покидала,
Грусти бы тебе не знать!
Чтобы часто улыбалась,
Не умела унывать.

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Моя сестренка, знай, родная,
Ты и сестра мне, и подруга!
Нет счастью ни конца, ни края,
Ведь в мире есть мы друг у друга!

Будь всех счастливей на планете,
Люби, любима будь всегда!
Пусть луч удачи тебе светит,
Чтобы сбылась твоя мечта!

Пускай улыбка твоя часто,
Как будто солнышко, блестит!
Сестренка, эта жизнь прекрасна,
В твоей душе пусть мир царит!

***

С дней, когда еще была ребенком,
Тянется невидимая нить —
За свою любимую сестренку
Не устану жизнь благодарить,

Сплетены и связаны сердцами,
Очень крепким стянуты узлом,
Трепетная дружба между нами,
Ты — моя семья и теплый дом,

Быть любимой — вот твоя обязанность,
Оставайся юной сквозь года,
И пусть наша нежная привязанность
Не ослабевает никогда!

Источник: pozdravok.ru

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