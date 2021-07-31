Второе золото завоевал российский пловец Евгений Рылов на Олимпиаде в Токио

Новый олимпийский рекорд был установлен спортсменом из России на Олимпиаде в Токио. Преодоление дистанции в 200 метров на спине стало вторым золотым результатом для Евгения Рылова на Олимпиаде-2020.
Блестящая победа не была омрачена неприятным высказыванием американского соперника Райана Мерфи, который пришел вторым. Он заявил что не все чисто было в заплыве, в котором он проиграл россиянину. Намек Мерфи на использование запрещенных препаратов был парирован словами Евгения
- Я никогда ничего не принимал и регулярно заполняю систему Адамса, так что я чист. Райан может думать, что угодно. Во всяком случае, мне он ничего не говорил, – приводит слова Рылова Чемпионат.Com.
После того, как страсти немного улеглись, американец нашел в себе силы поздравить олимпийского чемпиона из России.
- Я был очень расстроен своим поражением. Я ничего такого не утверждал, просто сказал, что сомневаюсь в честности заплыва. Поздравляю Евгения Рылова с блестящей победой, – цитирует Мерфи Спортбокс.Ru.