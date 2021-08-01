Клевые поздравления для любителей железной дороги в День железнодорожника 1 августа 2021 года
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Клевые поздравления для любителей железной дороги в День железнодорожника 1 августа 2021 года

10:20:268/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Проводник, и машинист, и вагонник, СЦБист, и путеец, и диспетчер, праздник вам всем обеспечен.

1 августа - День железнодорожника
1 августа - День железнодорожника

Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена царской России. 

***

Коль с железною дорогой
Довелось судьбу связать,
Пусть она успехов много
Тебе будет доставлять!

Пусть растёт твоя зарплата
И в прогрессии большой,
И удачей необъятной
Будет путь устелен твой!

Пусть карьерные ступеньки
Покорятся без труда,
И здоровье будет крепким
Все грядущие года!

***

Проводник, и машинист,
И вагонник, СЦБист,
И путеец, и диспетчер,
Праздник вам всем обеспечен.

Вам желаем в день ЖД
Счастья в жизни и т. д.
(Самых главных благ по списку).
Поезда водить без риска!

Чтоб колеса в такт стучали,
А сердца им отвечали.
И успехов вам вагоны;
Любви, дружбы — килотонны.

Вдаль чтоб звали рельсы-шпалы,
Поезд был не «запоздалый»,
Чтобы стрелочник не спал —
Поднимаю свой бокал!

***

Все железные дороги
Создавали ведь не боги.
Кто работает на них,
Принимайте этот стих.

Вам — железного здоровья,
Дружбы крепкой, как металл,
Чтоб в порядке всё с любовью,
Чтоб пьянели от похвал.

Чтоб в семье и на работе
Были вы всегда в очете.
А еще добавить можем:
Нервов вам железных тоже!

***

С Днём железнодорожника вас поздравляю!
Успехов рабочих вам щедро желаю,
Богатый вагончик, загруженный счастьем,
Много добра вам и амулет от ненастий.

По рельсам пусть мчится к вам быстро удача,
Пусть сложная в деле решится задача.
Пусть легкой вам будет любая работа.
Доходов, здоровья от близких заботы.

***

По рельсам стучат всё колесные пары,
И в форме красивой стоит проводник.
Звучат отовсюду сегодня фанфары
Сегодня ваш праздник, он так многолик.

Кассир и путеец, монтер и механик
Директор вокзала, связист, машинист.
Диспетчер и дворник, участка начальник,
Ремонтник мостов, инженер, сигналист.

Мы вам пожелаем, чтоб ваша дорога
И дома и в деле стабильной была.
Чтоб шли вы упорно, пускай понемногу,
Но так чтобы были в порядке дела.

И чтоб семафор вам подмигивал ярко,
Чтоб свет тот, что нужно всегда вам светил.
Чтоб жизнь вам дарила почаще подарки,
Хватало на всё вдохновенья и сил.

Чтоб не было сбоев в работе и дома,
И вытянуть самый счастливый билет.
Во всём грандиозного, мега подъёма!
И пусть на века труд ваш будет воспет.

Источник: pozdravok.ru

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