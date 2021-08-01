25 тайных функций в автомобилях, на которые вы не обращали внимания

Вы наверняка проводите достаточно много времени в своем автомобиле, но насколько хорошо вы его знаете?
Какой бы марки или модели он ни был, вы можете быть уверены, что в вашем автомобиле есть функция, которую вы еще не обнаружили. Иногда это происходит потому, что она буквально спрятана и ее трудно найти, но в других случаях это что-то, что все это время было у вас перед глазами. От безопасности до гигиены — вот 25 скрытых функций, которые заслуживают вашего внимания, пишет tipsandtricks.ru.
1. Цвета под капотом
Не нужно быть механиком, чтобы найти дорогу под капот. Современные автомобили имеют цветовую маркировку для обозначения различных частей двигателя, поэтому вам будет очень легко понять, на что обратить внимание между техническими обслуживаниями.
Такие детали, как масляный щуп, пробки для охлаждающей жидкости, тормозной жидкости и жидкости стеклоомывателя, имеют свой цвет. Таким образом, вы можете выполнять простое обслуживание самостоятельно, а действительно сложные вещи доверить специалистам. В большинстве автомобилей указанные детали имеют желтый и синий цвета, но некоторые марки делают их зелеными или красными.
2. Спрятанный джип
Ладно, этот вариант не так уж и полезен, но все равно забавен. Большинство крупных производителей вставляют в свои автомобили скрытые послания, забавные ссылки или воспоминания о прошлом. Opel, Mercedes-Benz, Hyundai и Chrysler — вот несколько марок, которые размещают подобные скрытые сообщения.
Особенно известен этим американский бренд Jeep. Автомобильный журнал Car and Driver обнаружил не менее 30 таких так называемых «пасхальных яиц». В автомобиле Jeep Renegade. Большинство из них отсылают к его культовому предку — джипу Вилли времен Второй мировой войны. У вас есть джип? Тогда посмотрите внимательно. Возможно, вы где-то узнаете силуэт Willy’s.
3. Ваз VW Beetle
Начиная с 1950-х годов, Volkswagen ставил небольшую вазу на приборную панель оригинального «Жука». В эпоху хиппи 60-х и 70-х годов эта опция стала действительно популярной. Ваза идеально подходила для красивого цветка, но ее также можно было использовать для набора ручек, зубочисток или даже губной помады.
Когда VW вернул модель Beetle в 1998 году под названием New Beetle, они также повторно представили вазу. Ваза снова исчезла, когда модель была обновлена в 2011 году. Так что если у вас очень старый «Жук» или чуть более новый, не забудьте украсить свой автомобиль красивым цветком!
4. Скрытые грузовые отделения
Городские автомобили маленькие, но многие модели на самом деле имеют скрытые грузовые отсеки. Например, Honda Jazz и Civic оснащены системой Magic Seat. Эта система позволяет сложить задние сиденья для увеличения грузового пространства. Таким образом, вы можете взять с собой объемные вещи, которые не помещаются в багажник. Вы также можете сложить спинки передних сидений, чтобы на заднем сиденье было много места для ног. Или вы можете использовать его для сна, конечно же.
5. Сушилка для тормозов от BMW
Автомобильные конструкторы постоянно работают над новыми способами сделать свои автомобили более безопасными. И ничто не может быть безопаснее, чем хорошие тормоза. Чтобы противостоять снижению тормозной силы, вызванному влажной погодой, компания BMW придумала систему сушки тормозов. Система активируется, как только срабатывает датчик дождя стеклоочистителя ветрового стекла. В этот момент тормозные колодки прижимаются немного ближе к дискам, чтобы они оставались сухими. Таким образом, у вас всегда будет достаточно тормозной силы, чтобы остановиться на мокрой дороге. Возможно, вы даже не замечаете, что ваш Beemer делает это.
6. Подогрев шеи
Подогрев сидений — это уже довольно известная опция для современных автомобилей, но некоторые марки идут еще дальше, чтобы пассажирам было комфортно. Они предлагают подогрев шеи специально для тех, кто хочет держать крышу своего кабриолета открытой в холодную погоду.
Mercedes-Benz впервые предложил эту функцию в 2015 году под названием Airscarf. Конкуренты Audi и BMW вскоре последовали по их стопам. Системы работают за счет выдувания теплого воздуха из подголовников. Разумеется, температура и точное направление полностью регулируются. Это позволяет пассажирам оставаться в тепле даже во время движения.
7. Система контроля светофора EyeSight от Subaru
Нет ничего более раздражающего, чем ожидание сигнала светофора. Особенно если невозможно увидеть, когда он загорится зеленым. Subaru придумала решение этой проблемы. Система EyeSight предупреждает вас тихим звуковым сигналом о том, что ряд перед вами снова движется.
Удобно, если вы не были внимательны или если солнце светит вам в глаза. Одновременно система EyeSight может поддерживать заданное расстояние до впереди идущего автомобиля и предупреждать вас о том, что вы можете врезаться в него. Другие марки называют эту функцию адаптивным круиз-контролем.
8. Обнаружение усталости
Даже если вы регулярно делаете перерывы на чашку кофе, все равно существует вероятность того, что вы устанете от долгой езды. Это нормально, если вы удобно расположились на заднем сиденье, но это быстро становится опасным, когда вы находитесь за рулем. Производители автомобилей знают об этом.
Независимо друг от друга, несколько компаний разработали системы для того, чтобы не дать сонным водителям уснуть. Например, система Attention Assist компании Mercedes заставляет рулевое колесо вибрировать, когда чувствует, что водитель начинает вилять. Если и после этого водитель не вмешивается, система мягко тянет руль в другую сторону, чтобы удержать автомобиль между линиями.
9. Скрытый пылесос
Пылесосить автомобиль — далеко не самое приятное занятие. Если дело не в слишком коротком кабеле, то в борьбе с всасывающей насадкой, которая не хочет повторять контуры салона. Таким образом, вы никогда не сможете удалить всю грязь из труднодоступных углов. И не начинайте рассказывать нам о том, как пылесосить между сиденьями.
В компании Honda это прекрасно понимают. В модель Odyssey они встроили встроенный пылесос с длинным шлангом. Так называемый HondaVac может ездить где угодно, не требует розетки и опустошается одним нажатием кнопки. Удобно для детей!
10. Рамы, экономящие топливо
Материал, из которого сделан автомобиль, имеет огромное значение для его экономичности. Один из лучших способов сделать автомобиль более экономичным — сделать его легче. Поскольку алюминий может быть сделан таким же прочным, как сталь, но гораздо легче, этот материал часто выбирают производители автомобилей.
Компания Ford начала применять эту практику довольно рано. В 2015 году марка сделала свои пикапы примерно на 300 килограммов легче, чем их предыдущие модели. По данным Ford, снижение веса привело к уменьшению расхода топлива до 29%, в зависимости от типа двигателя.
11. Nissan Easy Fill
Закачка воздуха в шины — это простая, но утомительная работа для многих людей. Просто наберите воздух и все готово, верно? Не совсем так. Точное количество воздуха, которое вы набираете в шины, очень важно. Оно влияет на поведение и экономичность вашего автомобиля. Именно поэтому в 2008 году система, контролирующая давление в шинах, стала обязательной для всех автомобилей.
Система Easy-Fill Tire Alert от Nissan не только контролирует давление, но и помогает водителю накачать шины. Когда вы достигнете идеального давления, раздастся звуковой сигнал. Вы перекачали шины? Тогда аварийные огни мигнут три раза, чтобы сообщить вам о необходимости выпустить воздух.
12. Ассистенты вождения
Сегодняшние автомобили напичканы компьютерами. С помощью этих компьютеров производители пытаются сделать вождение все проще и проще. Иногда автомобиль может почти полностью управлять самостоятельно. Поэтому стоит обратить внимание на системы, которыми оснащен ваш автомобиль. Некоторые из них активируются автоматически, другие требуют действий водителя.
Например, есть функция «помощи при спуске», которая предотвращает слишком быстрое скатывание автомобиля с крутого склона. Другие датчики позволяют некоторым автомобилям распознавать опасность, видеть в темноте и помогать при парковке.
13. Говорящее зеркало
В больших автомобилях с семью сиденьями стандартного зеркала заднего вида недостаточно, если вы хотите следить за детьми на заднем сиденье. Поэтому KIA, Hyundai и Toyota придумали «говорящее зеркало». Изогнутое стекло позволяет видеть весь салон с передних сидений. Таким образом, они больше не смогут сделать ничего плохого на заднем сиденье!
14. Настраиваемое освещение по настроению
Сегодня многие автомобили оснащаются подсветкой салона. В зависимости от модели могут подсвечиваться центральная консоль, дверные панели, углубления для ног и подстаканники. Подсветка не делает автомобиль безопаснее, но она делает безопаснее водителя.
Исследование, проведенное в научном журнале Lighting Research and Technology , показывает, что освещение улучшает восприятие водителей. Таким образом, вы быстрее заметите потенциальную опасность. Кроме того, освещение по настроению помогает вам находить кнопки, чтобы вы меньше отвлекались.
15. Спрятанный зонт
Нет ничего более раздражающего, чем внезапный ливень. Естественно, зонт не всегда есть с собой. А в багажнике он будет постоянно только мешать. В Rolls-Royce это учли: зонт спрятан в двери. Однако не нужно быть миллионером, чтобы пользоваться этой удобной функцией. Она есть и у скромного Skoda Kamiq.
16. Обнаружение скользкой дороги
В автомобилях уже давно есть сигнальные лампы, предупреждающие о самых разных вещах. Но сигнальная лампа, предупреждающая о скользкой дороге, появилась сравнительно недавно. Это немаловажное дополнение: дождь, снег и мокрый снег могут сделать дорогу опасно скользкой. Система обнаружения скользкой дороги работает через датчик, установленный на переднем бампере. Когда температура опускается ниже нуля, система предупреждает водителя о том, что дороги могут быть скользкими.
17. Задняя дверь без рук
Еще одна досада: вы подходите к своему автомобилю после транспортировки, но руки заняты, и вы не можете достать ключ. Современный автомобиль не вызывает опасений. Модели разных производителей оснащены датчиком, установленным под задним бампером. Простым движением ноги под бампером автомобиль автоматически открывает заднюю дверь.
18. Проверка устойчивости
Возможно, вы видели на приборной панели значок заносящегося автомобиля. Это кнопка электронного контроля устойчивости, с помощью датчиков которого автомобиль определяет, теряют ли шины сцепление с дорогой. Если это так, система пытается выправить проскальзывающие шины с помощью торможения и снижения мощности двигателя. Удобно, когда дороги скользкие!
19. Усовершенствованное торможение
Вы наверняка слышали аббревиатуру ABS. Но знаете ли вы, что это такое и для чего она нужна? ABS — это сокращение от Антиблокировочная система тормозов. Она делает именно то, что вы ожидаете: предотвращает блокировку колес при резком торможении.
Когда система обнаруживает резкое торможение с помощью датчиков в тормозах, она пытается уменьшить тормозное усилие на колесах, которые угрожают заблокироваться. Ведь с заблокированными колесами вы не тормозите быстрее и уже не можете рулить. ABS дает вам больше контроля на скользкой дороге или в случае внезапной экстренной остановки.
20. Распознавание линий
Для некоторых людей рисование между линиями — непростая задача. Вождение между линиями может быть не менее сложным. Чтобы помочь отвлекающимся водителям, производители автомобилей разработали ряд различных систем. Система сообщает водителю о том, что автомобиль движется вне линий, с помощью звукового сигнала или мигающего света. Если водитель не вмешивается, автомобиль просто сделает это.
21. Крючки
Лучшие скрытые функции вашего автомобиля часто являются самыми простыми. В салоне всегда можно найти что-то полезное. Осмотрите свой автомобиль. Есть шанс, что вы наткнетесь на крючки в самых разных местах, которые могут облегчить вам жизнь! Обычно вы найдете их в грузовом отсеке, но также их можно найти возле подголовников и над задними дверями.
22. Скрытые отсеки для хранения
Еще больше вещей спрятано в вашем салоне. Производители делают все возможное, чтобы улучшить вместительность семейных автомобилей. Большинство отсеков для хранения вы даже не обнаружите, если не прочитаете руководство. Например, в Dodge Journey есть скрытый отсек для хранения под пассажирским сиденьем, два отсека со съемными лотками под полом за первым рядом сидений и отсек для хранения по всей ширине грузового пола. Даже в более дорогих автомобилях применяют эти уловки: в Land Rover Discovery есть скрытый отсек за регуляторами климатической установки. Удобно прятать ценные вещи!
23. Затемняющееся зеркало заднего вида
Ночью фары автомобиля, едущего позади вас, могут мешать. Знаете ли вы, что зеркало заднего вида можно регулировать? Даже в старых автомобилях вы можете приглушить раздражающее отражение, потянув за рычажок на зеркале. В новых автомобилях зеркало даже делает это автоматически. Как только датчик в зеркале обнаруживает яркий свет, оно автоматически затемняется.
24. Удобная стрелка у указателя уровня топлива
Если вы берете автомобиль напрокат или на время, есть вещи, к которым придется привыкать. Например, как узнать, где находится топливный клапан? К счастью, кто-то придумал решение этой проблемы. Рядом со значком указателя уровня топлива изображен простой треугольник. Этот треугольник указывает на ту сторону, где находится клапан. Таким образом, вы избежите неловких ситуаций у бензонасоса!
25. Улучшенная звукоизоляция
Компания Bose известна широкой публике как производитель наушников. Однако они также активно работают в автомобильной промышленности. Совместно с производителями автомобилей Bose старается максимально устранить раздражающие звуки в машинах. Это выходит за рамки простого использования большего количества изоляционных материалов.
Система контроля дорожного шума QuietComfort активно противодействует неприятным шумам. Система использует датчики для измерения шумов, издаваемых автомобилем, и выдает через динамики сигнал, который противодействует шуму. Благодаря этому активному шумоподавлению вы можете наслаждаться более тихой и комфортной ездой.