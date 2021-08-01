Гороскоп на 2 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на 2 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

10:20:408/1/2021Фото: pixabay
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Этот день предсказывает многим знакам зодиака много неожиданностей и внезапных встреч. Возможно, что вас будут переполнять эмоции, а потому вечер лучше провести с друзьями и успокоиться.

пикник
Сегодня друзья могут оказать существенную поддержку

Овен

Сегодня вы можете пожалеть, что летом вам приходится так много работать, однако от этого работы меньше не станет, потому постарайтесь не терять времени. В семье может произойти неожиданное событие, которого вы не ожидали.

Телец

Сегодня вы будете выглядеть настолько уверенным в себе человеком с финансами, что многие попросят у вас денег в долг. Можно никому не отказывать, если это не крупная сумма, поскольку скоро вам предстоит путешествие. Есть риск потери партнера.

Близнецы

Этот день можно назвать счастливым случаем вашей судьбе, поскольку со всех сторон на вас сегодня будут сыпаться похвалы. Однако не забывайте, что уже наступил понедельник и нужно работать. В отношении денег предстоит принимать серьезные решения.

Рак

Сегодня вы почувствуете себя нужным всем, а потому ваше самомнение может вырасти до огромных размеров. Усмиряйте свою гордыню и будьте осторожны с эмоциями. Если чего-то хотите добиться, придется прокручивать идею в голове несколько раз.

Лев

Сегодня могут состояться выяснения с вашим начальством по поводу качества вашей работы и размеров вашей зарплаты. Постарайтесь отстоять свою точку зрения. Отношения с любимым человеком могут быть напряженными.

Дева

Этот день для вас покажется трудным, но не потому, что так сложились обстоятельства, а потому что вы начали разом выполнять несколько дел и их все придется срочно заканчивать. Сегодня вам предстоит интересная встреча с каким-то великолепным человеком, общение с которым подарит вам крылья за спиной.

Весы

Этот день для вас пройдёт благоприятно, поскольку вы сумеете обойти все острые углы в течение дня и наладить испорченные отношения. Постарайтесь не растратить за этот день всю свою энергию. Новости от какого-то друга могут вызвать в вас бурю эмоций.

Скорпион

Сегодня всё тайное станет для вас явным, особенно среди коллег на вашем рабочем месте. Вы будете удивлены и ошарашены, поскольку узнаете много, но изменить что-то будете не в силах.

Стрелец

Сегодня вы найдете идеи для реализации ваших давних замыслов и проектов. Благодаря им вы сможете завершить давно начатые дела. Благоприятно сегодня заводить полезные связи.

Козерог

Этот день выдастся для вас психологически очень сложным, поскольку вас все будут дёргать в свою сторону. Главное, держать свои эмоции при себе и не позволять собой манипулировать. В общении с родственником будьте деликатнее.

Водолей

Сегодня вам нужно постараться во всех своих делах соблюдать порядок, чётко выполняя по плану шаг за шагом. Постарайтесь никуда не спешить. Если что-то будете не успевать, можно обратиться за помощью к коллеге. Ожидайте поступления денег, которых вам так не хватало.

Рыбы

Сегодня может состояться какая-то радостная встреча, которая повлияет на вашу работу. Если вы что-то давно хотели поменять, то сегодня этот шанс у вас есть. Предстоит навести порядок своей жизни и избавиться от ненужного хлама в голове.

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