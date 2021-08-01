Нежные поздравления на День сестры 1 августа родным сестренкам
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Нежные поздравления на День сестры 1 августа родным сестренкам

11:13:328/1/2021Фото: fresh-cards.ru
0

Здоровья крепкого, удачи, осуществления мечты, пусть солнышка сияет лучик, а вместе с ним сияешь ты!

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Моя сестричка дорогая,
Желаю счастья я тебе,
Пусть небеса оберегают
Тебя, конечно же, везде.

Здоровья крепкого, удачи,
Осуществления мечты,
Пусть солнышка сияет лучик,
А вместе с ним сияешь ты!

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

Моя сестренка, моя роднулька!
Я поздравляю тебя, красотулька!
Желаю радости и здоровья,
Чтоб каждый день был наполнен любовью.
Пусть жизнь твоя будет светлой и чистой,
И каждый миг только счастьем искрится.

1 августа - День сестры
1 августа - День сестры

С днем сестры тебя, сестричка!
Поздравляю сотню раз,
Пусть жизни новая страничка
Счастливей будет, чем сейчас,

Удачи и любви огромной,
Достатка просто до небес,
Звезды по жизни путеводной
И больше сбывшихся чудес!

Источник: pozdravok.ru

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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