Нежные поздравления на День сестры 1 августа родным сестренкам

Моя сестричка дорогая,
Желаю счастья я тебе,
Пусть небеса оберегают
Тебя, конечно же, везде.
Здоровья крепкого, удачи,
Осуществления мечты,
Пусть солнышка сияет лучик,
А вместе с ним сияешь ты!
Моя сестренка, моя роднулька!
Я поздравляю тебя, красотулька!
Желаю радости и здоровья,
Чтоб каждый день был наполнен любовью.
Пусть жизнь твоя будет светлой и чистой,
И каждый миг только счастьем искрится.
С днем сестры тебя, сестричка!
Поздравляю сотню раз,
Пусть жизни новая страничка
Счастливей будет, чем сейчас,
Удачи и любви огромной,
Достатка просто до небес,
Звезды по жизни путеводной
И больше сбывшихся чудес!
Источник: pozdravok.ru