С Днем ВДВ геройские открытки и доблестные пожелания для настоящего мужчины

«Голубой берет» — почетное прозвище, многие солдаты хотели бы его носить. Но это доступно не всем — суровый отбор и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными, подразделения десантников все так же актуальны, несмотря на то, что война давно закончилась.
Впервые понятие «десант» возникло в 1930 году — 2 июля 12 человек были десантированны на учениях над Воронежем для выполнения учебной задачи. Видимо, они справились с ней очень хорошо, потому что в начале 1933 года были сформированы 4 авиационные батальоны специального назначения. А второе августа навсегда вошло в историю трех стран — России, Украины и Беларуси — как профессиональный День воздушно-десантных войск (ВДВ).
За ВДВ! Кричим Ура!
За ВДВ! Мы крикнем снова.
Сегодня праздник у тебя,
У храбро и сильного такого.
Всегда ты оставайся мужиком,
Ведь ты десантник — это круто.
По жизни будь всегда бойцом,
И не сворачивай со своего маршрута
***
Нужен праздник десантуры
Для поднятия культуры,
Чтоб никто не забывал,
ВДВ чтоб поздравлял,
С ними весело шумел,
У фонтана песни пел,
Из него же воду пил,
Головой бутылки бил
И запомнил: на планете
ВДВ за всех в ответе!
***
День ВДВ вся празднует страна,
Ведь гордость — эти синие береты.
Горят награды, блещут ордена,
И в камуфляж десантники одеты!
Всех с праздником, ребята ВДВ!
Вы свято чтите данную присягу,
Так пусть же вам воздастся все втройне
За вашу службу, доблесть и отвагу!
***
Цвета неба берет.
Хоть одет ты в тельняшку,
Для друзей не секрет,
Что душа нараспашку.
Если надо вдруг в бой —
Нет смелее и круче.
И для тех, кто с тобой,
Нет защитника лучше.
С Днем тебя ВДВ
Поздравляю, десантник!
Небеса в синеве
Растворили твой праздник.
Зазывают, бурля,
Пусть любви океаны,
Счастье стелет поля,
Бьют богатства фонтаны!
И удача летит,
Уж расправивши купол.
Так встречай! Пусть следит,
Чтоб путь к счастью нащупал!
***
Чистого неба над головой,
Мира, здоровья, душевный покой,
День ВДВ в этот час отмечаем,
И поздравлений мешок Вам вручаем:
Дома — уюта, в работе — успех,
И получается всё без помех,
Чести и славы, покоя в душе,
Праздник отметить в крутом вираже!
Источник: pozdravok.ru