Что никогда нельзя делать на день обретение мощей чудотворца Серафима Саровского 1 августа
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Что никогда нельзя делать на день обретение мощей чудотворца Серафима Саровского 1 августа

10:40:128/1/2021Фото: Серафимова земля
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Постольку, поскольку праздник в честь Серафима Саровского является религиозным, в этот день принято соблюдать определенные правила и запреты.

мощи
Мощи Серафима Саровского хранятся в Серафимо-Дивеевском монастыре

Серафим Саровский – один из святых чудотворцев, почитаемых верующими. По преданию Серафим Саровский является покровителем не только живых, но и усопших, если их души искренне молятся о прощении и исцелении. Свои способности чудотворец обрел еще тогда, когда был ребенком. Произошло это вследствие несчастного случая на строящемся соборе, когда мальчик упал с вершины колокольни, чудом оставшись в живых, без единой царапины. Родители Серафима посчитали это божественным знаком свыше.

Достигнув возраста 17-ти лет, Саровский решил принять постриг в монахи. Он часто надолго уходил глубоко в лес, чтобы там молиться. А затем и вовсе стал жить там в одиночестве. Чтобы вступить в прямой контакт с Богом, Серафим Саровский усердно молился, стоя коленями на камне, в течение 1000 дней и ночей. Так Всевышний укрепил и закрепил за чудотворцем дар исцеления и помощи. Серафим Саровский был жив еще при Александре I, лично занимаясь здоровьем правителя. А позже, уже во времена правления Николая II, чудотворца канонизировали. Но уважение и почитание святой получил, еще будучи живым.

Запреты в день обретения мощей Серафима Саровского 1 августа

Постольку, поскольку праздник в честь Серафима Саровского является религиозным, в этот день принято соблюдать определенные правила и запреты.

Например, категорически нельзя 1 августа родными и близкими, заниматься сплетнями, ругаться матом или кого-то обругивать.

Спиртное разрешено употребить за праздничным столом в умеренном количестве. Накладывается вето на употребление мясной пищи, в особенности, куриного мяса. Считается, что так можно спугнуть счастье из жизни.

Если хотите, чтобы волосы отрастали медленно, то в этот день посетите парикмахера.

А для представительниц прекрасного пола православный праздник действительно считается настоящим торжеством, потому что 1 августа женщинам запрещено готовить ужин и заниматься заготовками на зиму.

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