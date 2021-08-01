Что никогда нельзя делать на день обретение мощей чудотворца Серафима Саровского 1 августа

Серафим Саровский – один из святых чудотворцев, почитаемых верующими. По преданию Серафим Саровский является покровителем не только живых, но и усопших, если их души искренне молятся о прощении и исцелении. Свои способности чудотворец обрел еще тогда, когда был ребенком. Произошло это вследствие несчастного случая на строящемся соборе, когда мальчик упал с вершины колокольни, чудом оставшись в живых, без единой царапины. Родители Серафима посчитали это божественным знаком свыше.
Достигнув возраста 17-ти лет, Саровский решил принять постриг в монахи. Он часто надолго уходил глубоко в лес, чтобы там молиться. А затем и вовсе стал жить там в одиночестве. Чтобы вступить в прямой контакт с Богом, Серафим Саровский усердно молился, стоя коленями на камне, в течение 1000 дней и ночей. Так Всевышний укрепил и закрепил за чудотворцем дар исцеления и помощи. Серафим Саровский был жив еще при Александре I, лично занимаясь здоровьем правителя. А позже, уже во времена правления Николая II, чудотворца канонизировали. Но уважение и почитание святой получил, еще будучи живым.
Запреты в день обретения мощей Серафима Саровского 1 августа
Постольку, поскольку праздник в честь Серафима Саровского является религиозным, в этот день принято соблюдать определенные правила и запреты.
Например, категорически нельзя 1 августа родными и близкими, заниматься сплетнями, ругаться матом или кого-то обругивать.
Спиртное разрешено употребить за праздничным столом в умеренном количестве. Накладывается вето на употребление мясной пищи, в особенности, куриного мяса. Считается, что так можно спугнуть счастье из жизни.
Если хотите, чтобы волосы отрастали медленно, то в этот день посетите парикмахера.
А для представительниц прекрасного пола православный праздник действительно считается настоящим торжеством, потому что 1 августа женщинам запрещено готовить ужин и заниматься заготовками на зиму.