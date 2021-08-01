Ротвейлер напал на годовалого мальчика и 4-летнюю девочку: СК возбудил дело
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Ротвейлер напал на годовалого мальчика и 4-летнюю девочку: СК возбудил дело

10:20:448/1/2021
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Собака сначала напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился младенец, стала кусать его за голову. Мать с детьми пришла к хозяйке дачного участка купить овощей.

Заявление мужчины, покусанного ротвейлером, нашли
СК возбудил дело о нападении ротвейлера на младенца и четырехлетнюю девочку в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения ротвейлера на 4-летнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском районе Подмосковья.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его четырехлетней сестре (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", -  цитирует представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий ТАСС.

Уже опрошены мать пострадавших детей и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщили в региональном управлении СК, в субботу в СНТ "Солнечный" мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей. В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер выбежала на улицу. Она сначала напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился младенец, стала кусать его за голову.

Мать детей и хозяйка пса пытались остановить собаку, на крик прибежали прохожие и  смогли отогнать ротвейлера, а затем вызвали скорую помощь.

Проверку начала прокуратура.

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