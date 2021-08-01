Ротвейлер напал на годовалого мальчика и 4-летнюю девочку: СК возбудил дело

"Потерял рассудок": Подполковник признался в убийстве школьницы. Его уволили из полиции Самарский полицейский признался, что вследствие неожиданного приступа агрессии полицейский начал наносить удары ножом 15-летней девочке, которая выскочила на дорогу и напала на него. Курьер Среда