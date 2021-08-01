Ротвейлер напал на годовалого мальчика и 4-летнюю девочку: СК возбудил дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения ротвейлера на 4-летнюю девочку и 11-месячного мальчика в Чеховском районе Подмосковья.
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью 11-месячному мальчику и его четырехлетней сестре (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", - цитирует представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий ТАСС.
Уже опрошены мать пострадавших детей и очевидцы произошедшего, проведен осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщили в региональном управлении СК, в субботу в СНТ "Солнечный" мать с двумя детьми подошла к частному дому для покупки овощей. В какой-то момент находящаяся на участке собака породы ротвейлер выбежала на улицу. Она сначала напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился младенец, стала кусать его за голову.
Мать детей и хозяйка пса пытались остановить собаку, на крик прибежали прохожие и смогли отогнать ротвейлера, а затем вызвали скорую помощь.
Проверку начала прокуратура.