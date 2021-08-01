Подробности о состоянии певицы МакSим впервые рассказали врачи: Лежит в реанимации "красной зоны"

Впервые поступил комментарий о состоянии Марины Абросимовой от врачей, которые работают в клинической больнице №52 -именно в ней лежит МакSим.
Представитель медучреждения рассказал, что Марина находится в реанимации «красной зоны» ее никто не может навещать, даже для родственников вход запрещен, об этом пишут в NEWS.ru.
- Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах, — рассказали в больнице.
В настоящее время певица может только принимать передачи и посылки.
С 16 июня находится в клинике певица МакSим, которую госпитализировали с затрудненным дыханием и температурой. 19 июня ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее Яна Богушевская рассказывала, что МакSим стали выводить на время из состояния комы, данная практика - норма для пациентов в ее состоянии.