Школьные ярмарки открывают в Новосибирске: Первая начнет работу уже 1 августа
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Школьные ярмарки открывают в Новосибирске: Первая начнет работу уже 1 августа

11:31:548/1/2021Фото: Flickr
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До 15 августа у ТЦ «Фантазия» ежедневно будут представлены товары для школьников. Время работы ярмарки с 10:00 до 19:00.

Канцтовары и другие школьные принадлежности можно будет приобрести на ярмарке

В Новосибирске вновь организована традиционная школьная ярмарка, которая будет ждать своих покупателей в первой половине августа на территории торгового центра «Фантазия», расположенного на площади Маркса.

Канцелярские товары, одежда, учебники, обувь, рабочие тетради и все то, что нужно для учебы, можно будет приобрести ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера с 1 по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Еще одна школьная ярмарка будет работать во второй половине августа — на улице Троллейной, 130А.

У торгового центра «Континент» с 17 августа по 6 сентября юных покупателей с родителями будут ждать так же с 10:00 до 19:00.

Свои товары с ценами, ниже рыночных на 10%, представят более 20 организаций, уточнили в мэрии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск". уже со 2 августа родителям школьников перечислят по 10 000 рублей для подготовки детей к новому учебному году.

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