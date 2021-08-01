Школьные ярмарки открывают в Новосибирске: Первая начнет работу уже 1 августа

В Новосибирске вновь организована традиционная школьная ярмарка, которая будет ждать своих покупателей в первой половине августа на территории торгового центра «Фантазия», расположенного на площади Маркса.
Канцелярские товары, одежда, учебники, обувь, рабочие тетради и все то, что нужно для учебы, можно будет приобрести ежедневно с 10 утра до 7 часов вечера с 1 по 15 августа. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Еще одна школьная ярмарка будет работать во второй половине августа — на улице Троллейной, 130А.
У торгового центра «Континент» с 17 августа по 6 сентября юных покупателей с родителями будут ждать так же с 10:00 до 19:00.
Свои товары с ценами, ниже рыночных на 10%, представят более 20 организаций, уточнили в мэрии.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск". уже со 2 августа родителям школьников перечислят по 10 000 рублей для подготовки детей к новому учебному году.