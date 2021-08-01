В Ильин день 2 августа невероятной красоты открытки и яркие пожелания для всех-всех-всех

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа.
1 августа - Ильин ДеньВ День Ильи — пророка
Вам я пожелаю,
Пусть урожай богатый
На поле созревает.
Испечь хлеба желаю
Из новой вам муки,
Всемилостивый Боже
Пусть нам простит грехи.
Грозами Илья
Пусть беды прогоняет,
Пусть веру в милость Божью
Он в душах укрепляет.
***
Пожелаю в день Ильи
Доброты и благодати,
Процветания, любви
И безоблачного счастья!
Пусть Илья-пророк хранит
От беды и мыслей грешных,
Душу светом озарит,
Принесёт покой, конечно!
Окропи водой родных,
Чтоб не маялись в тревогах,
И для мыслей золотых
Ты открой сейчас дорогу!
***
С громом, с молнией и ливнем
К нам идет Илья-пророк,
Новый дарит хлеб пшеница
И купания кончен срок.
С днем Ильи вас поздравляю
И желаю бед не знать,
Пусть Святой благословляет
Урожай большой собрать.
Грозовыми пусть дождями
Нам Илья очистит души,
Возродит святую веру,
Станет жизнь светлей и лучше.
Пусть Ильин подарит день
Счастья солнечного море,
Чудеса захватят в плен,
Все желания исполнят!
Пусть достаток и добро
В дом спешат без перерыва,
И стучит в груди тепло
Самым радостным мотивом!
***
Осень все ближе, листва пожелтела,
И изменила теченье река,
Птицы всю ночь у рябины пропели,
Ильин день отмечать нам пора.
Счастья, здоровья, достатка, терпенья,
Радости дому, тебе же добра,
Пусть также царит тишина, настроенье,
И не пугает стужа, зима!
Источник: pozdravok.ru