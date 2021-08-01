В Ильин день 2 августа невероятной красоты открытки и яркие пожелания для всех-всех-всех
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В Ильин день 2 августа невероятной красоты открытки и яркие пожелания для всех-всех-всех

8:37:498/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пожелаю в день Ильи доброты и благодати, процветания, любви и безоблачного счастья!

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа. 

1 августа - Ильин День

1 августа - Ильин ДеньВ День Ильи — пророка
Вам я пожелаю,
Пусть урожай богатый
На поле созревает.

Испечь хлеба желаю
Из новой вам муки,
Всемилостивый Боже
Пусть нам простит грехи.

Грозами Илья
Пусть беды прогоняет,
Пусть веру в милость Божью
Он в душах укрепляет.

***

Пожелаю в день Ильи
Доброты и благодати,
Процветания, любви
И безоблачного счастья!

Пусть Илья-пророк хранит
От беды и мыслей грешных,
Душу светом озарит,
Принесёт покой, конечно!

Окропи водой родных,
Чтоб не маялись в тревогах,
И для мыслей золотых
Ты открой сейчас дорогу!

***

С громом, с молнией и ливнем
К нам идет Илья-пророк,
Новый дарит хлеб пшеница
И купания кончен срок.

С днем Ильи вас поздравляю
И желаю бед не знать,
Пусть Святой благословляет
Урожай большой собрать.

Грозовыми пусть дождями
Нам Илья очистит души,
Возродит святую веру,
Станет жизнь светлей и лучше.

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

Пусть Ильин подарит день
Счастья солнечного море,
Чудеса захватят в плен,
Все желания исполнят!

Пусть достаток и добро
В дом спешат без перерыва,
И стучит в груди тепло
Самым радостным мотивом!

***

Осень все ближе, листва пожелтела,
И изменила теченье река,
Птицы всю ночь у рябины пропели,
Ильин день отмечать нам пора.

Счастья, здоровья, достатка, терпенья,
Радости дому, тебе же добра,
Пусть также царит тишина, настроенье,
И не пугает стужа, зима!

Источник: pozdravok.ru

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