Лунный календарь маникюра, педикюра и депиляции на август 2021 года

Некрасивых женщин не бывает! Но бывают неухоженные. Каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть прекрасно, привлекая к себе внимание мужчин. И, конечно же, в первую очередь для себя, радуясь отражению в зеркале. Для поддержания естественной красоты требуется уделять себе немало времени, начиная от тщательного выбора предметов по уходу за собой в магазине, и заканчивая приготовлениями с утра.
С древних времен у женщин была одна маленькая хитрость, как выглядеть хорошо всегда. Они обращались к лунному календарю. На сегодняшний день лунный календарь составляют специально обученные люди – астрологи, поэтому четкость его предсказаний является почти 100%. В какие дни, с учетом всех факторов небесного светила, следует проводить мероприятия красоты, а в какие лучше воздержаться от похода к мастеру или косметологу в августе.
Одними из самых благоприятных дней в августе для визита к мастеру маникюра и педикюра выступают периоды, начиная с 9 по 11, 16-21 чисел. В это время Вселенной особо поощряются различные эксперименты и изменения в своей внешности. Можно попробовать новый цвет или форму ногтей. Рекомендуется делать ванночки и маски для рук, очищать от кутикулы.
Хорошее время в августе выпадает на 7, с 12 по 15 числа. В эти дни нельзя наращивать ногти, украшать их ярким дизайном или делать какие-либо процедуры по уходу. Иначе можно навредить ногтевой пластине. Лучше сделать маникюр пастельного цвета.
Нейтральные дни для beauty-процедур: 1, 22, с 25 по 29 августа. Период подойдет для тех, кто давно хотел отрастить длинные и крепкие ногти. Все процедуры, направленные на рост ноготков, скажутся благоприятным образом. Делайте обычный маникюр, без экспериментов.
Неблагоприятные дни будут со 2 по 6, 23-24, 30-31 августа. В эти дни нельзя стричь ногти, пробовать новую форму ногтя, делать яркий маникюр с дизайном. Процедуры по уходу должны быть предельно легкими. Например, принять обычную ванночку с солью.
Крайне негативный день придется на 8 число – он выпадает на новолуние. Как известно, на новую Луну не рекомендуется делать какие-либо процедуры или манипуляции с телом.
Если следовать всем «лунным» рекомендациям календаря, то можно привлечь в свою жизнь позитивную энергетику, удачу и успех!