Пять человек пострадали в жестком ДТП в центре Новосибирска: Две девочки попали в больницу
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Пять человек пострадали в жестком ДТП в центре Новосибирска: Две девочки попали в больницу

5:09:538/1/2021Фото: 54.мвд.рф
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Hondа и Hyundai столкнулись на Красном проспекте. В момент аварии дети находились в салоне пристегнутыми.

В Новосибирске столкнулись Hyundai и Honda

В центре Новосибирска произошло ДТП. в котором пострадали пять человек, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

1 августа в 12.10 автомобиль Hyundai за рулем которого находился 42-летний водитель, ехал по улице Фрунзе со стороны улице Мичурина в сторону улицы Советской и у дома №54 по улице Красный проспект и столкнулся с автомобилем Honda за рулем которого находился 27-летний мужчина. Второй автомобиль передвигался по улице Красный проспект со стороны улицы Ядринцевской в сторону улицы Державина.

После столкновения на место прибыли медики, которые госпитализировали 5 пострадавших. Среди тех, кого увезли в больницу трое взрослых - водитель автомобиля Honda, 2 женщины-пассажира автомобиля Hyundai и 2 детей.

У девочек в возрасте 10 и 15 лет, которые ехали в Hyundai, предварительно диагностировано сотрясение головного мозга. Травмы, которые получили взрослые участники ДТП, устанавливаются. В момент аварии девочки находились в салоне пристегнутыми.

Сотрудники полиции ведут работу по установлению причин и обстоятельств происшествия, отметили в полицейском ведомстве.

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