Как улучшить почву после сбора урожая?

Земля, к сожалению, является исчерпывающимся ресурсом. И если не заниматься его пополнением, то можно привести его к истощению. Плодородная почва испокон веков являлась кормилицей больших семей даже в самые темные времена. Поэтому ей необходимо уделять пристальное внимание, чтобы она могла служить не одно десятилетие.
На рынке представлено множество средств, которые позволяют восстановить минеральные и полезные вещества в почве, но, по большей части, состав этих средств химический. Но что, если попробовать заменить их естественным продуктом, живым удобрением сидератом. Сидератами называют простые зеленые растения, выступающие в качестве удобрений. Их нужно сажать сразу после сбора урожая и уборки грядки.
Сидераты подразделяются на три категории: бобовые, злаковые и гречишные. Выбор того или иного сидерата зависит от культуры, которая будет расти в дальнейшем на земле. Например, с помощью бобовых почва обогащается азотом. Это значит, что потом можно будет наслаждаться спелыми и сочными томатами, сладкой картошкой, свежими огурцами, хрустящей капустой и горькой редиской.
Гречишные позволяют снизить кислотную среду почвы, даруя взамен калий и фосфор. После такого сидерата на земле будет расти абсолютно все. За исключением шпината и щавеля, ведь им как раз таки и нужна кислотность для достижения своего фирменного вкуса. Рапсовые растения уничтожают вредителей и возбудителей различных болезней. И это далеко не весь перечень этих полезных зеленых друзей.
Рапсовые растения, как правило, сеют в конце августа-начале сентября и косят в середине ноября, укрывая от холодов, и удобряя почву. Трава не капризна к погодным условиям, а температура воздуха может быть всего плюс два градуса для того, чтобы семена взошли.