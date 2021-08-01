Как улучшить почву после сбора урожая?
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Как улучшить почву после сбора урожая?

9:20:008/1/2021Фото: pixabay
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Плодородная почва испокон веков являлась кормилицей больших семей даже в самые темные времена. Поэтому ей необходимо уделять пристальное внимание, чтобы она могла служить не одно десятилетие.

горчица
Горчица является прекрасным удобрением для почвы

Земля, к сожалению, является исчерпывающимся ресурсом. И если не заниматься его пополнением, то можно привести его к истощению. Плодородная почва испокон веков являлась кормилицей больших семей даже в самые темные времена. Поэтому ей необходимо уделять пристальное внимание, чтобы она могла служить не одно десятилетие.

На рынке представлено множество средств, которые позволяют восстановить минеральные и полезные вещества в почве, но, по большей части, состав этих средств химический. Но что, если попробовать заменить их естественным продуктом, живым удобрением сидератом. Сидератами называют простые зеленые растения, выступающие в качестве удобрений. Их нужно сажать сразу после сбора урожая и уборки грядки.

Сидераты подразделяются на три категории: бобовые, злаковые и гречишные. Выбор того или иного сидерата зависит от культуры, которая будет расти в дальнейшем на земле. Например, с помощью бобовых почва обогащается азотом. Это значит, что потом можно будет наслаждаться спелыми и сочными томатами, сладкой картошкой, свежими огурцами, хрустящей капустой и горькой редиской.

Гречишные позволяют снизить кислотную среду почвы, даруя взамен калий и фосфор. После такого сидерата на земле будет расти абсолютно все. За исключением шпината и щавеля, ведь им как раз таки и нужна кислотность для достижения своего фирменного вкуса. Рапсовые растения уничтожают вредителей и возбудителей различных болезней. И это далеко не весь перечень этих полезных зеленых друзей.

Рапсовые растения, как правило, сеют в конце августа-начале сентября и косят в середине ноября, укрывая от холодов, и удобряя почву. Трава не капризна к погодным условиям, а температура воздуха может быть всего плюс два градуса для того, чтобы семена взошли.

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