Почему байкеры носят кожу?

Байкеры – одна из видов субкультуры, вокруг которой бытуют различные мифы. Например, в понимании среднестатистического человека байкер выглядит как суровый бородатый мужчина, полностью облаченный в кожаную одежду. Он злой, брутальный и опасный. Обходите байкеров стороной, если не хотите проблем!
На самом деле, это далеко не так. Представители этой субкультуры такие же обычные люди. Не все байкеры круглый год привязаны к своим транспортным средствам.
Многих из них, особенно в холодное время года, когда на улице снег или затяжные дожди, ездят на общественном транспорте. Мало того, они носят повседневную одежду. Но тогда почему в сознании общественности сформировалось такое устойчивое мнение, что байкер обязательно должен носить изделия из кожи.
Обратимся к культурным истокам происхождения байкеров, как отдельных представителей, питающих любовь к мотоциклам. Дело в том, что езда на мотоцикле предполагает постоянное нахождение на открытом воздухе. Быстрая езда способствует переохлаждению организма, а инциденты на дороге могут приводить к различным травмирующим факторам.
Кожа, как материал для изготовления одежды, с древних времен использовалась для прочной защиты тела человека. Изделия из кожи воздухо- и водонепроницаемы и способны надолго сохранять тепло изнутри.
Также, кожаная одежда смягчает падение и уберегает от царапин и колотых ран за счет своей эластичности. Именно по этой причине байкеры носят кожаную одежду.