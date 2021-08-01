Помидоры со сливами на зиму: Лучшие рецепты любимой закуски
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Помидоры со сливами на зиму: Лучшие рецепты любимой закуски

11:20:458/1/2021Фото: pixabay
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Консервированная продукция отлично вписывается в повседневный рацион, а также порадует гостей во время большого застолья.

помидоры
Существует множество рецептов, как правильно засолить или замариновать продукты с огорода

Владельцы земельных участков имеют отличную возможность получить свежие и натуральные продукты на стол. Но, к сожалению, большинство из них являются скоропортящимися. Поэтому многие делают заготовки на зиму, сохраняя первоначальные витамины и минералы в стеклянных банках. Консервированная продукция отлично вписывается в повседневный рацион, а также порадует гостей во время большого застолья.

Существует множество рецептов, как правильно засолить или замариновать продукты с огорода. Но сегодня хотим поделиться необычным блюдом, где овощи можно законсервировать вместе с фруктами. Речь пойдет про помидоры и сливы – закуску для настоящих гурманов.

Для того чтобы сделать такое, казалось бы, на первый взгляд, сложное блюдо, понадобятся спелые помидоры с плотной кожицей. Сливы должны, также, быть цельными и неиспорченными. В качестве «изюминки» блюда рекомендуют добавить чеснок по вкусу.

Перед засолкой банку необходимо обдать кипятком и вымыть с содой. На донышко выкладывают приправы и специи по вкусу, чеснок. Продукты тоже тщательно моют, удаляя с них плодоножки. Косточки можно убрать по желанию. Банку заполняют до верха, чередуя помидоры и сливы. Затем плоды заливают водой, доведенной до кипения. Только делать это нужно осторожно, чтобы банка не треснула, испортив заготовку.

Банку оставляют на 10 минут, затем воду из нее сцеживают в кастрюлю. Туда добавляют соль и сахар. В это время уксусом заливают овощи и фрукты. Воду снова доводят до кипения и заливают обратно. Плотно прикрутите крышку, завернув банку в одеяло, и оставив в таком виде на сутки. Затем банка с заготовкой помещается в сухое прохладное место. Приятного аппетита!

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Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.08
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