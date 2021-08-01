Помидоры со сливами на зиму: Лучшие рецепты любимой закуски

Владельцы земельных участков имеют отличную возможность получить свежие и натуральные продукты на стол. Но, к сожалению, большинство из них являются скоропортящимися. Поэтому многие делают заготовки на зиму, сохраняя первоначальные витамины и минералы в стеклянных банках. Консервированная продукция отлично вписывается в повседневный рацион, а также порадует гостей во время большого застолья.
Существует множество рецептов, как правильно засолить или замариновать продукты с огорода. Но сегодня хотим поделиться необычным блюдом, где овощи можно законсервировать вместе с фруктами. Речь пойдет про помидоры и сливы – закуску для настоящих гурманов.
Для того чтобы сделать такое, казалось бы, на первый взгляд, сложное блюдо, понадобятся спелые помидоры с плотной кожицей. Сливы должны, также, быть цельными и неиспорченными. В качестве «изюминки» блюда рекомендуют добавить чеснок по вкусу.
Перед засолкой банку необходимо обдать кипятком и вымыть с содой. На донышко выкладывают приправы и специи по вкусу, чеснок. Продукты тоже тщательно моют, удаляя с них плодоножки. Косточки можно убрать по желанию. Банку заполняют до верха, чередуя помидоры и сливы. Затем плоды заливают водой, доведенной до кипения. Только делать это нужно осторожно, чтобы банка не треснула, испортив заготовку.
Банку оставляют на 10 минут, затем воду из нее сцеживают в кастрюлю. Туда добавляют соль и сахар. В это время уксусом заливают овощи и фрукты. Воду снова доводят до кипения и заливают обратно. Плотно прикрутите крышку, завернув банку в одеяло, и оставив в таком виде на сутки. Затем банка с заготовкой помещается в сухое прохладное место. Приятного аппетита!