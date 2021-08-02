Как отличаются симптомы сердечного приступа у женщин и женщин
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Как отличаются симптомы сердечного приступа у женщин и женщин

1:30:338/2/2021Фото: pxhere.com
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Признаки сердечного приступа у женщин гораздо более изощренные, чем у мужчин.

женщина
Даже врачи не всегда знают, как вовремя предупредить сердечный приступ у женщины

Симптомы сердечного приступа варьируются у мужчин и женщин

Женщины и мужчины подвержены одинаковому риску сердечных приступов. Многие люди теперь знают, что боль в груди и давление являются симптомом сердечного приступа. Это часто бывает у мужчин. У женщин, однако, сигналы гораздо более изощренные. Мы объясняем, как распознать сердечный приступ у женщин, пишет tipsandtricks.ru.

Опасность

Как женщинам, нам постоянно напоминают проверять грудь на наличие любых симптомов рака молочной железы. Поразительно, что мы часто ничего не слышим о риске сердечного приступа, даже несмотря на то, что от сердечного приступа умирает вдвое больше, чем от рака груди. Это происходит потому, что признаки сердечного приступа у женщин гораздо более изощренные, чем у мужчин. Даже врачи не всегда знают, как вовремя предупредить сердечный приступ у женщины. На самом деле, у женщин вероятность сердечного приступа, который врач диагностирует как нечто другое, на 50% выше, чем у мужчин.

Симптомы

Сердечный приступ у женщин крайне опасен. И риск возрастает. Все больше и больше женщин имеют избыточный вес, низкий уровень холестерина и повышенное кровяное давление. Конечно, важно вести более здоровый образ жизни, но также важно знать признаки сердечного приступа у женщин. Таким образом, можно вовремя принять меры, и сердечный приступ не станет смертельным. Ниже приведены общие симптомы сердечного приступа у женщин.

Крайняя усталость (в течение нескольких дней или даже недель).
Боль в верхней части живота, плечах, шее и челюстях.
Тошнота
Затрудненное дыхание
Чрезмерная потливость
Чувство беспокойства или тревоги
Головокружение
Бессонница

Грипп

Вышеупомянутые симптомы все еще часто воспринимаются как грипп самими женщинами, а также врачами. Хотя симптомы не всегда должны сигнализировать о сердечном приступе или других сердечных заболеваниях, все же лучше связаться с вашим терапевтом, если вы испытываете какие-либо из них. Если симптомы внезапно ухудшатся и/или вы почувствуете давление в груди, немедленно позвоните по номеру экстренной помощи.

Мужчины и женщины

Вы можете поинтересоваться, почему эти симптомы так сильно различаются у мужчин и женщин. Для этого есть разные причины. У мужчин проблемы часто возникают в коронарных артериях. Это большие вены вокруг сердца. Налёт может сузить эти артерии, что приводит к частичной или полной блокировке кровеносных сосудов. У женщин такие сужения чаще происходят в маленьких сосудах вокруг сердечной мышцы. Закупорка этих маленьких сосудов не так легко обнаруживается и вызывает различные, более изощренные сигналы. Поэтому сердечный приступ у женщин часто замечают на более поздней стадии.

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