Симптомы коронавируса появляются у большинства больных в определенном порядке

Удивительное открытие, которое поможет вам быстрее распознать вирус
Исследователи сделали важное открытие, проанализировав данные ВОЗ. Похоже, что у пациентов с коронавирусом почти одинаковые симптомы, причем появляются они в одном и том же порядке. В результате мы получили важное открытие, и теперь вирус можно обнаружить гораздо быстрее, пишет tipsandtricks.ru.
Распознать вирус быстрее
Важное открытие было сделано при исследовании пациентов с короной. Похоже, что у них были почти одинаковые симптомы, и эти симптомы возникали в одном и том же порядке. Исследователи из Университета Южной Калифорнии проанализировали данные ВОЗ, а затем пришли к такому выводу. Порядок появления симптомов отличается от порядка появления гриппа и вирусов с похожими симптомами, что должно облегчить распознавание коронавируса.
Порядок симптомов
У большинства пациентов с коронавирусом симптомы начинаются с повышенной или высокой температуры, вторым же симптомом является кашель. Далее следуют затрудненное дыхание и мышечные боли, причем эти симптомы возникают практически всегда в одно и то же время. В дальнейшем больные начинают страдать от тошноты, расстройства желудка и рвоты. Наконец, возникают кишечные симптомы, такие как понос. В исследовании рассматривалось развитие вируса у более чем 55 000 пациентов. Также были изучены другие симптомы, такие как боль в горле, усталость и головная боль, но порядок симптомов был постоянен во всех случаях.
Подобные вирусы
Сами симптомы чаще встречаются и среди других вирусов, однако порядок возникновения симптомов короны уникален. Для аналогичных вирусов порядок проявления отличается. Данные ВОЗ по коронавирусу были сопоставлены с данными по вирусу гриппа и ранее существовавшим вирусам, атипичной пневмонии (ТОРС) и Мерс (MERS). Исследователи и ученые обнаружили, что грипп обычно начинается с кашля, а затем уже появляется лихорадка, что является противоположностью короны. При ТОРС и МЕРС симптомы часто начинаются с лихорадки и кашля, но пациенты гораздо чаще страдают от кишечных расстройств, чем при наличии коронавируса.