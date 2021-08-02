Проблемы с бессонницей? Попробуйте этот чудодейственный «сонный порошок»

Этот самодельный порошок поможет вам избавиться от бессонницы!
Проблемы со сном — сплошная неприятность. Нет ничего более раздражающего, чем просыпаться посреди ночи и не иметь возможности снова заснуть, или часами пялиться в потолок и не сомкнуть глаз, пишет tipsandtricks.ru.
Бессонница
Примерно 42% людей время от времени или даже регулярно сталкиваются с бессонницей. Одной из самых главных причин является стресс. Гормоны стресса являются гигантским препятствием для хорошего ночного отдыха. Бессонница может иметь серьезные последствия для вашего тела и разума. Она нарушает естественный сонный ритм, который трудно восстановить. Некоторые люди, страдающие бессонницей, неосознанно усугубляют ситуацию, просыпая целый день. Другие стараются сохранить работоспособность, несмотря на недостаток сна, который может вызвать серьезные физические и психические проблемы. К счастью, есть простое, но эффективное средство, которое поможет вам победить в борьбе с бессонницей.
Решение
Этот удивительно эффективный снотворный порошок состоит только из соли и сахара, но, несмотря на свой простой состав, имеет фантастические результаты. Оба ингредиента помогают регулировать гормоны стресса и служат зарядным устройством для клеток. Кроме того, они помогают регулировать энергию организма и дыхание. Сахар подает сигнал вашему организму, чтобы прекратить образование гормонов стресса, в то время как соль контролирует уровень адреналина.
С помощью этих ингредиентов вы можете сделать свой собственный порошок для сна:
2 чайные ложки чистой розовой гималайской морской соли
2 чайные ложки органического коричневого сахара
5 столовых ложек меда
Смешайте все ингредиенты в пакете и хорошо встряхните, чтобы создать однородную массу. Поместите одну столовую ложку смеси под язык перед сном или при ночном пробуждении. Затем дайте ей растаять, чтобы она попала в кровь. Вот так! Вы будете поражены результатами.