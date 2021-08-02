4 ранних признака болезни Альцгеймера
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4 ранних признака болезни Альцгеймера

12:30:348/2/2021Фото: pxhere.com
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Альцгеймер – это вид деменции. Этот термин часто путают с более общим видом деменции, но это неверно.

пожилая женщина
Важной деталью заболевания является то, что оно начинается медленно, и с течением времени состояние ухудшается

Вы можете узнать о наличии болезни Альцгеймера по этим симптомам

Во многих случаях потеря памяти связана с диагнозом болезни Альцгеймера. По крайней мере каждый 14 человек старше 65 лет имеет это заболевание, а среди людей старше 85 лет – это каждый 6. Важно распознать симптомы на ранней стадии болезни, пишет tipsandtricks.ru.

Среди всех типов деменции Альцгеймер является самым распространенным.

Причины Альцгеймера

Альцгеймер – это вид деменции. Этот термин часто путают с более общим видом деменции, но это неверно. Деменция несомненно присутствует при болезни Альцгеймера, но не все люди страдающие деменцией имеют этот диагноз. Альцгеймер – это дегенеративное заболевание, что означает ухудшение его протекания с течением времени. Наблюдается постепенный отказ мозговых функций. Определенные белки, называемые клубками и бляшками, скапливаются в мозгу. Эти белки ограничивают коммуникацию между нервными клетками, что непосредственно вызывает потерю памяти. Нет научного доказательства того, что эти белки вызывают Альцгеймер. Однако высокое кровяное давление и повышенный холестерин увеличивают риск развития этого заболевания. Точная причина его возникновения на сегодняшний день неизвестна.

Симптомы

Важной деталью заболевания является то, что оно начинается медленно, и с течением времени состояние ухудшается. Вот несколько симптомов, которые помогут вам диагностировать болезнь Альцгеймера:

Потеря памяти: это наиболее распространенный синдром. Начинаются проблемы с удержанием новой информации. Люди забывают факты из недавнего общения, например. Проблемы с чтением, речью, письмом и математикой также характерны.
Когнитивные функции: мыслительные процессы, способность выносить суждения, принимать решения и понимать медленно теряется. Появляются сложности с инициативой в разговоре и самостоятельными действиями. Социальные навыки также теряются и люди теряют чувство времени и/или пространства.
Потеря связи с реальностью: пациенты с болезнью Альцгеймера могут страдать излишней подозрительностью или паранойей. Половина пациентов страдает иллюзиями – убеждениями, которые не соответствуют действительности. Из-за этой паранойи и подозрительности они могут думать, что их украли, или что их партнеры и те, кто о них заботится, врут им. Галлюцинации также являются распространенным синдромом.
Проблемы с каждодневной рутиной: самые естественные и простые действия теперь совершаются с трудом и весьма неуклюже. В то же время, базовые социальные взаимодействия могут быть сохранены в неизменном виде еще долгое время. Поэтому окружающие могут и не догадываться о развитии болезни.

Лечение

Средства для лечения болезни Альцгеймера пока не найдено, но есть определенные препараты и виды терапии, которые могут облегчить ее течение. Также существуют препараты, предупреждающие раннее развитие болезни, но мнения по поводу их эффективности расходятся. Некоторые врачи заявляют, что побочные эффекты от этих лекарств гораздо ощутимее, чем их влияние на болезнь. Терапия с основном строится на поддержке и рекомендациях и задается вопросом: “Что мы можем сделать, чтобы пациент чувствовал себя максимально комфортно и безопасно?”. Целью является создание условий для проживания пациента дома максимально долгое время. Считается, что жизнь больных Альцгеймером проходит лучше в домашних условиях.

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