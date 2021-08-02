NASA: Метеоритный дождь Персеиды достигнет пика 11 августа до 40 взрывов в час

Снова пришло время одного из самых сильных метеоритных дождей в году! Персеиды уже появляются в нашем ночном небе, и когда они достигают пика в середине августа, это, вероятно, станет одной из самых впечатляющих возможностей для наблюдения за небом на некоторое время.
Наши камеры слежения за метеоритами засекли первую Персеиду 26 июля, но ваш лучший шанс увидеть их - это ночь 11 августа. С ранним заходом полумесяца небо будет темным в пиковые часы просмотра в полночь (по местному времени) до рассвета 12 августа, пишет blogs.nasa.gov.
Если вы находитесь в Северном полушарии и вдали от светового загрязнения, вы можете заметить более 40 Персеид в час! (Если вы находитесь в городе, вы можете видеть только несколько человек каждый час; наблюдатели в Южном полушарии также увидят меньше Персеид, при этом ни одна из них не будет видна ниже 30 градусов южной широты.) Ночь с 12 на 13 августа будет следующей. еще одна прекрасная возможность увидеть Персеиды: с полной Луной (и более низкой метеорной активностью) во время пика Персеид в 2022 году и убывающим полумесяцем высоко в небе в 2023 году, это может быть вашим лучшим шансом для нескольких летних наблюдений за небом годы.
Найдите удобное место, по возможности избегая яркого света (да, включая телефон), и дайте глазам время привыкнуть к темноте - до получаса, если можете. Персеиды будут выглядеть как быстрые маленькие полосы света: они получили свое название, потому что выглядят так, как будто они исходят со стороны созвездия Персея (около Овна и Тельца в ночном небе), но Персеиды в этой области могут быть трудными. чтобы увидеть с точки зрения Земли. Так что просто посмотрите вверх и наслаждайтесь шоу!
Если вы не видите Персеиды там, где живете, присоединяйтесь к НАСА, чтобы посмотреть их в социальных сетях! Подключайтесь ночью с 11 по 12 августа (с 22:00 до 5:00 по московскому времени; с 3 до 10:00 по всемирному координированному времени) на Facebook , Twitter и YouTube, чтобы искать метеоры вместе с поклонниками космоса со всего мира. Если ночью 11 августа будет облачно, мы попробуем еще раз в то же время 12-13 августа. Наша прямая трансляция проводится Управлением по окружающей среде метеороидов в Центре космических полетов Маршалла НАСА, которое отслеживает метеоры, огненные шары и другие необычные объекты в ночном небе, чтобы информировать общественность и помогать нашим астронавтам и космическим кораблям быть в безопасности.
Откуда на самом деле "Персеиды" происходят?
Персеиды - это фрагменты кометы Свифта-Туттля, которая совершает оборот между Солнцем и за орбитой Плутона раз в 133 года. Каждый год Земля проходит по пути кометы, и обломки, оставленные Свифтом-Таттлом, появляются в нашем небе в виде метеоров. (Не волнуйтесь, в ближайшее время мы не столкнемся с настоящей кометой.)
Где я могу узнать больше?
У нас есть отличные уроки космического рока для студентов, начиная с самого большого вопроса: в чем разница между астероидом и метеором ? На нашем сайте NASA Space Place также есть удобная для детей информация о метеорных потоках в целом . Если вы ищете что-то более практическое, попробуйте это занятие в классе по строительству астероидов или, для более старшей аудитории, научитесь описывать камни, как ученый НАСА .
Удачного наблюдения за небом!