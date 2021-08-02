Экстремал доплыл до острова Тань-Вань от пляжа Бердской косы и попросил помощи спасателей
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Экстремал доплыл до острова Тань-Вань от пляжа Бердской косы и попросил помощи спасателей

10:26:538/2/2021,Алина БуроваФото: 2ГИС Ольга Голдырева/скриншот
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До сих пор неясно, что сподвигло мужчину на такой "подвиг": спор или желание изучить местные "достопримечательности".

Остров Тань-Вань посещают много туристов

Пловец, решивший преодолеть расстояние от Бердской косы до о. Тань-Вань, не смог самостоятельно вернуться обратно.

Инцидент произошел вчера, 1 августа. Мужчина самостоятельно смог доплыть до о. Тань-Вань, однако вернуться обратно у него не хватило сил. Пловец вызвал спасателей, и те эвакуировали смельчака с острова.

Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов сегодня, 2 августа, от медицинской помощи пловец отказался.

Отметим, что согласно 2ГИС расстояние от Бердской косы до о. Тань-Вань начитывается 1,5 км.

Расстояние до о. Тань-Вань

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От редакции

Повезло, что спасли?

Елизавета, 2 августа 2021 3:32:41
А спасатели у нас платные, или любой может просить помощи?
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Ага, 2 августа 2021 3:40:47
Типа такси вызвал.) Надеюсь забашлял немало, эхстремал.
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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