Экстремал доплыл до острова Тань-Вань от пляжа Бердской косы и попросил помощи спасателей

Пловец, решивший преодолеть расстояние от Бердской косы до о. Тань-Вань, не смог самостоятельно вернуться обратно.
Инцидент произошел вчера, 1 августа. Мужчина самостоятельно смог доплыть до о. Тань-Вань, однако вернуться обратно у него не хватило сил. Пловец вызвал спасателей, и те эвакуировали смельчака с острова.
Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов сегодня, 2 августа, от медицинской помощи пловец отказался.
Отметим, что согласно 2ГИС расстояние от Бердской косы до о. Тань-Вань начитывается 1,5 км.