Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области

10:06:398/2/2021Фото: pixabay
0

Шесть человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

Что произошло на заводе до сих пор неизвестно

Жуткое ЧП произошло в Ростовской области в минувшую пятницу – там, на местном химкомбинате прогремел взрыв. В результате этого пострадали семь человек – они получили тяжелейшие ожоги. Причем, шесть из них в критическом состоянии – у них обожжено 100% тела. К сожалению, до сих пор не удалось выяснить, что произошло в цеху.

Как сообщает «База», цех, в котором произошёл инцидент, относится к «закрытому» типу, то есть в нём производится продукция, имеющая особое назначение. После взрыва начался пожар и не смотря на то, что его площадь была небольшой, тушили его почти час.

Как сообщают некоторые СМИ региона, все, кто пострадал при взрыве, были новичками на заводе – они не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности. Однако всё же находились – из-за сокращений на предприятии и нехватки кадров.

Список пострадавших:

Алексей Бойко,
Геннадий Иванов,
Геннадий Андреев,
Светлана Михина,
Галина Авдеева,
Александр Красников,
Вячеслав Сухоребий.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Перед чем асы люфтваффе оказались беспомощны
взрыв на заводеЧП в Ростовской областивзрыв на химкомбинате
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
10:06:39 8/2/2021
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
БердскУтонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
9:56:39 8/2/2021
Утонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
9:48:28 8/2/2021
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
БердскКоронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
9:43:32 8/2/2021
Коронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
9:21:54 8/2/2021
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:26 8/2/2021
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
9:02:24 8/2/2021
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
8:51:15 8/2/2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
Москва потеряла из-за пандемии коронавируса 600 млрд рублей, заявил мэр Собянин
8:48:11 8/2/2021
Москва потеряла из-за пандемии коронавируса 600 млрд рублей, заявил мэр Собянин
Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных
8:39:58 8/2/2021
Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Российская семья умерла после прививки от коронавирусаВ социальных сетях сообщают, что после гибели родственников 6-классница осталась сиротой.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '