Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области

Жуткое ЧП произошло в Ростовской области в минувшую пятницу – там, на местном химкомбинате прогремел взрыв. В результате этого пострадали семь человек – они получили тяжелейшие ожоги. Причем, шесть из них в критическом состоянии – у них обожжено 100% тела. К сожалению, до сих пор не удалось выяснить, что произошло в цеху.
Как сообщает «База», цех, в котором произошёл инцидент, относится к «закрытому» типу, то есть в нём производится продукция, имеющая особое назначение. После взрыва начался пожар и не смотря на то, что его площадь была небольшой, тушили его почти час.
Как сообщают некоторые СМИ региона, все, кто пострадал при взрыве, были новичками на заводе – они не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности. Однако всё же находились – из-за сокращений на предприятии и нехватки кадров.
Список пострадавших:
Алексей Бойко,
Геннадий Иванов,
Геннадий Андреев,
Светлана Михина,
Галина Авдеева,
Александр Красников,
Вячеслав Сухоребий.