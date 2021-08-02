Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 2 августа в Ильин день?

2 августа, в день празднования пророка Илии, которого в народе считали очень могущественным и даже побаивались его, люди старались соблюдать все древние традиции дня, а также строгие запреты, которые сложились веками. В народе верили, что того, кто с неуважением отнесется к празднику, ждет страшная небесная кара в виде тяжелых болезней или попадания в человека молнии. Вся деревня могла быть наказана, если сгорит во время грозы урожай, на который ушли все силы сезона. Да и в таком случае все люди оставались без хлеба и заготовок на зиму, что было равносильно голодной смерти.
В этот день был категорический запрет на работу, чего бы она ни касалась. В это время даже оставляли работу в полях по заготовке сена и уборке зерновых.
Дома также запрещалось любая работа, связанная с уборкой дома, стиркой белья, рукоделием или работой в огороде. Пищу на сегодняшний день нужно было готовить загодя, то есть накануне вечером. Если в доме был больной человек, строго запрещалось оставлять дом неубранным, а потому к празднику готовились заранее и перед его наступлением обязательно наводили в домах порядок.
В Ильин день воздерживались не только от тяжелой физической работы, но также и от той, которую можно было отложить. Разрешенными оставались только срочные и неотложные дела, без которых я была провести день.
Каких-то особых церковных запретов в этот праздник не существует, поскольку он не относится к великим двунадесятым праздникам, непосредственно связанным с жизнью Богородицы или Иисуса Христа. А потому, если возникла необходимость, сегодня можно поминать усопших, а также посещать места их захоронений.
Однако, стоит помнить, что посещение кладбища не приносит никакой пользы для души усопшего. А потому желательно перед его посещением зайти сначала в храм, где совершить поминальную молитву. Можно также подать записки с именами усопших и поставить свечи за упокой.
На кладбище строго запрещается соблюдать языческие традиции, а именно - приносить еду и угощения на могилу, алкоголь и сигареты. Разрешается приносить цветы для украшения могилы, а также свечу, которую можно зажечь и помолиться об усопшем.