О выплате 250 000 рублей россиянам напомнил Минтруд
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О выплате 250 000 рублей россиянам напомнил Минтруд

10:34:548/2/2021Фото: pixabay
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В ведомстве рассказали, что нужно сделать, чтобы получить деньги.

Каждый житель России может оформить соцконтракт

Заместитель министра труда Ольга Баталина в интервью Российской газете напомнила о том, что жители России могут воспользоваться соцконтрактом для трудоустройства или открытия собственного дела. Главная задача выплаты таких пособий - в формировании дополнительного источника дохода в домохозяйствах. Средства могут пойти, в частности, на переобучение для трудоустройства в том месте, где живет семья. При этом даже после приема на работу в течение трех месяцев продолжаются выплаты в размере прожиточного минимума. Желающим нужно встать на учет в службе занятости, а также зарегистрироваться на портале "Работа в России".

- Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки, - рассказала Баталина.

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