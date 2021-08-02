Куда можно женские вещи хорошие сдать на благотворительность?
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Куда можно женские вещи хорошие сдать на благотворительность?

3:22:498/2/2021
0

От мамы остались, заниматься продажей нет желания, в церковь тоже не понесу.

одежда гардероб
Вещи нужно пристроить

В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:

Куда можно женские вещи хорошие сдать на благотворительность? От мамы остались, заниматься продажей нет желания, в церковь тоже не понесу.

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