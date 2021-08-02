Светлые пожелания и открытки в Гадир-Хум 2021: Для родных и любимых людей 3 августа
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Светлые пожелания и открытки в Гадир-Хум 2021: Для родных и любимых людей 3 августа

10:35:508/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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3 августа - день передачи власти Али ибн Абу Талибу от пророка Мухаммеда.

3 августа - Гадир-Хум
3 августа - Гадир-Хум

Каждый год 18 зуль-хиджа мусульмане отмечают Гадир-Хум — день передачи власти Али ибн Абу Талибу от пророка Мухаммеда, пишет ast-guide.com.

Гадир Хум — местечко рядом с прудом Хум между Меккой и Мединой, возле которого пророк Мухаммед выступил перед своими сподвижниками с проповедью, в ходе которой объявил Али ибн Абу Талиба своим преемником и носителем вилаята. Хадис об этом событии приводится в разных сборниках, в том числе и в таких авторитетных для суннитов, как Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, Джами ат-Тирмизи, Сунан Ибн Маджа, а также в Китаб фадаил ас-сахаба («Книге о достоинствах сподвижников), Мустадрак аль-Хакима, «Истории» Якуби, тафсирах Корана Фахруддина ар-Рази и ан-Найсабури. Однако наибольшее значение этот хадис приобрёл в вероучении мусульман-шиитов, которые считают его одним из весомых доказательств имамата и вилаята Али ибн Абу Талиба.

3 августа - Гадир-Хум

3 августа - Гадир-Хум

3 августа - Гадир-Хум
3 августа - Гадир-Хум

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