Светлые пожелания и открытки в Гадир-Хум 2021: Для родных и любимых людей 3 августа

Каждый год 18 зуль-хиджа мусульмане отмечают Гадир-Хум — день передачи власти Али ибн Абу Талибу от пророка Мухаммеда, пишет ast-guide.com.
Гадир Хум — местечко рядом с прудом Хум между Меккой и Мединой, возле которого пророк Мухаммед выступил перед своими сподвижниками с проповедью, в ходе которой объявил Али ибн Абу Талиба своим преемником и носителем вилаята. Хадис об этом событии приводится в разных сборниках, в том числе и в таких авторитетных для суннитов, как Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим, Джами ат-Тирмизи, Сунан Ибн Маджа, а также в Китаб фадаил ас-сахаба («Книге о достоинствах сподвижников), Мустадрак аль-Хакима, «Истории» Якуби, тафсирах Корана Фахруддина ар-Рази и ан-Найсабури. Однако наибольшее значение этот хадис приобрёл в вероучении мусульман-шиитов, которые считают его одним из весомых доказательств имамата и вилаята Али ибн Абу Талиба.
3 августа - Гадир-Хум