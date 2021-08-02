Водитель пикапа провез десантников на двухярусной кровати по Новосибирску и заплатит штраф. Смотрите видео

В честь дна ВДВ в Новосибирске проехал автомобиль, перевозивший людей по городу в кровати.
Видео нарушения было опубликовано в паблике АСТ-54 в «ВКонтакте». На кадрах запечатлено как на огромной армейской двухъярусной кровати едут по городу люди в форме ВДВ.
О подробностях инцидента стало известно от представителя регионального главка МВД.
- Сегодня в 10:38 на улице Красный проспект, 200 автомобиль Toyota Tundra под управлением водителя 1981 года рождения перевозил 2-х пассажиров в кузове автомобиля на двухярусной кровати, - сообщили в полиции.
Автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, которые составили протокол о нарушении правил дорожного движения и выписали штраф в размере 500 рублей.