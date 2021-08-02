Взятку за арбузы дал бизнесмен таможеннику в Новосибирске: Чтобы разрешил въезд без проверки

Служба по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления задержала взяткодателя. Об этом 2 августа "Курьер. Среда. Бердск" сообщила специалист отдела по связям с общественностью сибирской таможни Татьяна Мартьянова.
Сотрудник Новосибирского западного таможенного поста отказался от взятки и сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения в оперативный отдел № 2 службы по противодействию коррупции.
-Взятка в размере 20 000 рублей была предложена сотруднику таможни гражданином РФ за совершение заведомо незаконных действий - неприменение форм фактического таможенного контроля в отношении ввозимых на территорию России арбузов. После передачи денежных средств взяткодатель был задержан, - рассказала Мартьянова.
В отношении взяткодателя региональный СКР на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).