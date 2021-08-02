Взятку за арбузы дал бизнесмен таможеннику в Новосибирске: Чтобы разрешил въезд без проверки
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Взятку за арбузы дал бизнесмен таможеннику в Новосибирске: Чтобы разрешил въезд без проверки

6:14:168/2/2021
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Но таможенник отказался от 20 тыс. рублей и сообщил в антикоррупционную службу. На взяткодателя завели уголовное дело.

Таможенник не взял деньги от взяткодателя

Служба по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления задержала взяткодателя. Об этом 2 августа "Курьер. Среда. Бердск" сообщила специалист отдела по связям с общественностью сибирской таможни Татьяна Мартьянова.

Сотрудник Новосибирского западного таможенного поста отказался от взятки и сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения в оперативный отдел № 2 службы по противодействию коррупции.

-Взятка в размере 20 000 рублей была предложена сотруднику таможни гражданином РФ за совершение заведомо незаконных действий - неприменение форм фактического таможенного контроля в отношении ввозимых на территорию России арбузов. После передачи денежных средств взяткодатель был задержан, - рассказала Мартьянова.

В отношении взяткодателя региональный СКР на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

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