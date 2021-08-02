Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарю

Кто из знаменитостей умер в третью волну коронавируса летом 2021. Список российских звезд Например, грузинский и советский сценарист, драматург, режиссер театра и кино, художник и скульптор Резо Габриадзе умер от коронавируса на 85 году жизни 6 июля. Курьер Среда

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