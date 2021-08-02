Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарю
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Что можно и нельзя делать на убывающей луне в августе 2021 года? Самые удачные даты месяца по лунному календарю

11:20:588/2/2021Фото: pxfuel
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Днями с убывающей луной станут дни с 1 по 7 августа включительно и дни с 23 августа и до конца месяца. Чем можно заниматься в них с наибольшей выгодой для себя?

луна
В августе будет два периода убывающей луны

В августе фазы луны распределяться таким образом, что будет два периода убывающей луны. Обычно принято считать, что самым благоприятным временем является фаза растущей луны, однако это не соответствует действительности. Поскольку луна в каждый день её цикла занимает разное положение в созвездиях, то её влияние может стать более положительным, или более негативным. Поэтому говорить о том, что фаза убывающей луны довольно неблагоприятна, нельзя.

Днями с убывающей луной станут дни с 1 по 7 августа включительно и дни с 23 августа и до конца месяца. Чем можно заниматься в них с наибольшей выгодой для себя?

2, 3 и 4 августа

Луна займет свое положение в созвездии Близнецов. В это время очень благоприятно знакомиться, общаться, одиноким людям можно ходить на свидания и искать своего любимого человека. Чем откровение и добрее вы будете в эти дни, тем благоприятнее для вас. В этот день никому нельзя завидовать.

5 и 6 августа

Луна переходит в созвездие Рака. Очень хорошо сегодня ходить по магазинам с целью обновления своего гардероба, также можно заниматься своим внешним видом и посещать косметолога. Запрещено в эти дни находиться много времени в одиночестве

7 августа 

Луна во Льве. За сутки до начала новолуния, рекомендуется отказаться от любых новых начинаний, а заниматься можно тем, что было запланировано вами заранее. Адаптироваться к новым обстоятельствам.

23 августа

Луна переходит в знак Рыбы. В этот день стоит заниматься крупными делами и перспективными вложениями. Благоприятно сдерживать свои эмоции и не вступать ни в какие конфликты.

24, 25 и 26 августа

Луна переходит в знак Овна. В эти дни хорошо общаться, решать логические задачи и восстанавливать своё душевное равновесие. Верующим людям рекомендуется посетить храм и помолиться.

27 и 28 августа

Луна в Тельце. Эти два дня будут очень гармоничными, наполненными вашим хорошим настроением и ощущением внутреннего счастья. Сегодня хорошо работать, начинать новые проекты и заканчивать давно тянущиеся незавершённые дела.

29-31 августа

В эти три дня луна расположиться в созвездии Близнецов. Стоит быть как можно более активными, проявлять себя на работе с лучшей стороны, вечерами хорошо заниматься активным отдыхом и стараться решить как можно больше задач.

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