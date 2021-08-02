Лучшим видео всех времен признали клип Бейонсе на песню Formation

Бейонсе Жизель Ноулз создала лучшее видео за все времена по версии журнала Rolling stone. Клип американской певицы на песню Formation встал первое место в рейтинге «100 величайших музыкальных видео всех времен».
В распределении мест в рейтинге учитывались такие критерии как качество песни и умение работать в кадре, замысел и его оригинальность, художественный уровень режиссуры, а также работа оператора и художника-постановщика. Также рассматривались креатив, монтаж, наличие запоминающихся планов и локаций во время производства клипа.
Режиссер Мелина Мацукас в 2016 году создала лучшее произведение в своем роде, которое обошло Billie Jean Майкла Джексона, Kiss Принца и Bad Romance Леди Гаги.
В Formation были использованы яркие образы, которые тесно связаны с историей и культурой чернокожих американцев - девушка лежит на крыше патрульной машины, погружающейся в воду в разрушенном Новом Орлеане. Также использовалась стена с надписью «Хватит в нас стрелять».
- Я хотела показать — вот они, черные люди. Мы торжествуем, мы страдаем, мы тонем, нас бьют, мы танцуем, мы едим и мы все еще здесь, — описала Мелина концепцию видео.
Бейонсе фигурирует в списке еще два раза: клип на песню Single Ladies занял 12-е место и видео совместного с Леди Гагой трека Telephone оказалось на 66-й строчке.
На 63-й церемонии «Грэмми» певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа наград среди женщин.
В распределении мест в рейтинге учитывались такие критерии как качество песни и умение работать в кадре, замысел и его оригинальность, художественный уровень режиссуры, а также работа оператора, и художника-постановщика. Также рассматривались креатив, монтаж, наличие запоминающихся планов и локаций во время производства клипа.