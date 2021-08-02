"Легенда ТУ-104": Онлайн-музей брошенного на аэродроме Бердска самолета выиграл грант на форуме "Таврида"
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"Легенда ТУ-104": Онлайн-музей брошенного на аэродроме Бердска самолета выиграл грант на форуме "Таврида"

10:24:498/2/2021
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Советский самолет уже восстановили. И теперь по нему совершить виртуальную прогулку. Общая сумма грантовых средств превысила 7 млн рублей.

Легендарный самолет стоит на аэродроме "Бердск-Центральный"

Представители 10 российских регионов выиграли гранты на воплощение своих проектов на конкурсе, который проходил среди молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Среди них - создание виртуального музея легендарного советского самолета ТУ-104, который стоит на аэродроме "Бердск-Центральный".

"На "Тавриде" было представлено 54 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств 11 проектов", - говорится в сообщении. Общая сумма грантовых средств составляетболее 7 млн рублей.

Вячеслав Горев из Новосибирской области представил проект "Легенда ТУ-104".

"Мы создадим онлайн-музей, посвященный советскому самолету ТУ-104. Посетители портала совершат виртуальную прогулку по самолету, который сейчас находится в Бердске. Узнают историю данной авиамодели и судьбу конкретного самолета, брошенного на аэродроме в маленьком городе, а сейчас полностью восстановленного и превращенного в музей", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", много лет бердский самолет восстановливали своими силами энтузиасты.

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