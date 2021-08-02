"Легенда ТУ-104": Онлайн-музей брошенного на аэродроме Бердска самолета выиграл грант на форуме "Таврида"

В водоем упал 3-летний малыш в Бердске: Спецбригада реанимации ЦГБ вытащила малыша из клинической смерти Ребенок находился в воде 10 минут. Спецбригада появилась в городе год назад и теперь каждый день спасает жизни. Курьер Среда

Group 3