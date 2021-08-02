Голых малышей в заваленной мусором квартире нашли спасатели. Смотрите фото

1 августа в соцсетях опубликовали фотографии детей, которых обнаружили спасатели в заваленной мусором квартире в Ульяновске.
Сотрудников МЧС вызвали прохожие, которые заметили в окне маленькую девочку. В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области сообщили, что мать воспитывает детей одна и семья на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла.
Органы опеки собираются обратиться в суд с исковым требованием о лишении родительских прав. Областная прокуратура начала проверку. Как полагают в надзорном ведомстве, мать малолетних допускала нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами.
5-летний мальчик был помещен в социально-реабилитационный центр, а его 3-летняя сестра - в больницу для обследования. Отмечается, что здоровью ничего не угрожает.