Голых малышей в заваленной мусором квартире нашли спасатели. Смотрите фото
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Голых малышей в заваленной мусором квартире нашли спасатели. Смотрите фото

10:48:258/2/2021
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Мать воспитывает детей одна и семья на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла. Ее будут лишать родительских прав.

Двух голых детей обнаружили в захламленной мусором квартире 

1 августа в соцсетях опубликовали фотографии детей, которых обнаружили спасатели в заваленной мусором квартире в Ульяновске.

Сотрудников МЧС вызвали прохожие, которые заметили в окне маленькую девочку. В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области сообщили, что мать воспитывает детей одна и семья на учете, как находящаяся в социально-опасном положении, не состояла.

Органы опеки собираются обратиться в суд с исковым требованием о лишении родительских прав. Областная прокуратура начала проверку. Как полагают в надзорном ведомстве, мать малолетних допускала нарушения в части обеспечения их продуктами питания, одеждой и спальными местами.

5-летний мальчик был помещен в социально-реабилитационный центр, а его 3-летняя сестра - в больницу для обследования. Отмечается, что здоровью ничего не угрожает.

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