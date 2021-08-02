Кудрин: Модель российской экономики изжила себя

Мощная луна 8 августа 2021 года: Как использовать силу Новолуния и изменить ход судьбы В группе риска могут оказаться люди, которые и так являются лидерами по жизни, поскольку их самоуверенность и стремление показать своё "я" будет просто зашкаливать. Курьер Среда

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