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Кудрин: Модель российской экономики изжила себя

11:02:588/2/2021Фото: ГД
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По мнению главы Счетной палаты, рост российской экономики составил бы более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

По его словам, основной причиной торможения экономики стало "непроведение достаточных структурных институциональных реформ
Кудрин заявил, что Россия использует старую модель экономики

Россия использует устаревшую модель экономики, которая не создает новых товаров, заявил  глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - цитирует Кудрина РБК.

По его мнению, рост российской экономики мог бы составить более 5% при производстве востребованных в мире товаров.

"Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше", - считает глава СП.

Он полагает, что выход российских товаров на мировой рынок позволит обеспечить бесконечный спрос для российской экономики.

"Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики - это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти - это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", - сделал вывод Кудрин.

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Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
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Контакты
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Соцсети
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02.08
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