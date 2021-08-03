С Днем спелеолога 4 августа незабываемые поздравления и прикольные картинки для профессионалов
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С Днем спелеолога 4 августа незабываемые поздравления и прикольные картинки для профессионалов

10:15:378/3/2021Фото: sport-marafon.ru
0

Когда тебя со всех сторон сожмут тиски холодных стен ты не грусти таков закон земля испытывает всех и темнотой, и теснотой, и ревом рек, и тишиной, и красотою неземной, и неприступною стеной.

4 августа - День спелеолога
4 августа - День спелеолога

Спелеолог – геолог, специализирующийся на изучении пещер. Профессия спелеолога опасна, проходит в отдалении от цивилизационных удобств, работа физически тяжела, поскольку приходится носить снаряжение.

4 августа - День спелеолога
4 августа - День спелеолога

Когда тебя со всех сторон сожмут тиски холодных стен
Ты не грусти таков закон земля испытывает всех
И темнотой, и теснотой, и ревом рек, и тишиной,
И красотою неземной, и неприступною стеной.

И если ты все это испытал
Без сил не лег, сорваться не сглупил
Тебя своим признает темнота
И холод недоверчивых глубин!

И покоренный навсегда, решив судьбы своей вопрос
Стремиться будешь ты туда, где столько сказок и угроз
Туда, где шорохи живут, цветы из камня, где растут
И пусть по службе обойдут, пусть ненормальным назовут

В охрипшем хоре трезвых голосов
В тоске под сводом неба голубым
Ты будешь вечно слышать сердцем зов
Не пройденных, ненайденных глубин!

Во все пещеры ты проник, не пропуская не одной
Встречала каждая из них тебя как отчий дом родной
Но повторяться не с руки свою пещеру ты найди,
Чтоб глубока и чтоб не зги, и раньше не было других!

И если ты все это испытал
Без сил не лег, сорваться не сглупил
Тебя своим признает темнота
И холод недоверчивых глубин!

4 августа - День спелеолога
4 августа - День спелеолога

Вечная, бархатная тишина, -
Великий танец воды и камня.
Проведите! Проведите меня туда!
Я хочу видеть этого парня!

Ночь всю я бродил впотьмах,
В жмурки играл с каменной грудой.
Слава ему! Он до этого дня,
Знал здесь каждую тень,
Нишу и угол.

Всю ночь длился ход,
Стены крошил я взглядом, ища удачу,
Разум усталый мой, трепал меня,
Страхом с сомнениями обмолачивал.
Но чем ближе цель – труднее успокоиться,
С дороги пластуна сшибить не легко!
Горная заря, огненной колесницей,
Прокатилась по небу – так далеко.
И холодные стены грызли тьму,
Били по тяжелым векам,
Проведите, проведите меня к нему!
Я хочу видеть этого ЧЕЛОВЕКА!

Ветра нет, и никогда не будет здесь,
Лучше б был ураган, тишина жрет уши!
Вот и намотался на язык,
Монолог негодяя и убийцы – Хлопуши.

Бездна встает на пути,
Пасть развезла, ждет ошибок,
Но затем лишь и стоит идти,
Чтоб сорвать эту маску грубых и глупых улыбок.
Смейся, пустота! Твой хмурый покой,
Разлетится, как стая, на веки вечные,
И ты запляшешь, станешь другой,
Будешь человеку человечнее.

Десять дней! Понимаешь ли ты?! Десять дней,
Нам дано в тусклом свете,
И эти десять дней встали в ряд
С МИЛЛИОНОЛЕТИЯМИ!

Стоны твои и мои – ни к чему,
Время и силы впустую траченные.
Но ведь не только дано ему,
Сделать что – то реально значимое.

Ежедневно, не подняв головы, шел мой век,
Вороша бумажки руками некрепкими,
Вдруг, два года назад, один человек,
Сорвя дверь влетел,
В мою трехкомнатную городскую клетку.

«Слушай, друг,» - как он сказал, -
«Одному лишь тебе доверю я.
За ковыльным простором стоит гора,
А под ней – скрыта империя!
Ты, конечно, сумеешь найти этот мир,
Вырвясь из кожи обывателя,
Разоришь на подарки судьбы тир,
Примерив плащ первооткрывателя!»

Вот теперь всю ночь пробираюсь сквозь тьму,
Что я ищу?- Испросить мне некого…
СТЕНЫ! ПРОВЕДИТЕ МЕНЯ К НЕМУ!
Я ХОЧУ ВИДЕТЬ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!!!

Источник: vk.com

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Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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