У Близнецов, Стрельцов и Рыб будет очень отличная неделя со 2 по 8 августа 2021 года
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У Близнецов, Стрельцов и Рыб будет очень отличная неделя со 2 по 8 августа 2021 года

1:00:328/3/2021Фото: pxhere.com
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Восприятие устанавливает реальность. Если мы позволим себе представить, что эта неделя может быть впечатляющей, это вполне может быть так.

галактика
В первую неделю августа для трех знаков зодиака наступают хорошие события

В первую неделю августа для трех знаков зодиака наступают хорошие события, и это благоприятное время для всех знаков зодиака во многих отношениях.

Итак, мы подошли к «Добро пожаловать в август», где мы все можем одновременно сказать: «Неужели уже август?», пишет yourtango.com.

Да, мы пересекли меридиан и сейчас находимся на другой стороне года, где мы будем наблюдать, как он разворачивается в соответствии с универсальным потоком.
У каких знаков зодиака будет отличная неделя в первую неделю августа?

И есть определенные знаки зодиака, у которых будет отличная неделя начиная со 2 августа: Близнецы, Стрелец и Рыбы, и есть несколько областей, в которых удача поражает сильнее всего.

Первые недели проходят с определенной психологией; некоторые думают о них как о новых началах, еще одном шансе сделать все правильно - и, поскольку они входят в месяц с позитивным мышлением, они в конечном итоге создают свою собственную позитивную реальность.

В этом суть: восприятие устанавливает реальность. Если мы позволим себе представить, что эта неделя может быть впечатляющей, это вполне может быть так.

Силы вселенной не играют с нами как в игру; они просто так или иначе подталкивают нас.

Важно то, что мы делаем с нашими обстоятельствами. Для некоторых это означает приверженность идее о том, что эта неделя принесет удачу.

«Я думаю, следовательно, я». Верьте в добро, и так будет.

Знаки зодиака, у которых со 2 августа 2021 года будет отличная неделя:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Когда вы Близнецы, вы знаете, насколько скептичны вы можете быть , особенно когда вам говорят, что у вас будет отличная неделя.

В этом вся загвоздка, друг мой - тебе нужно верить. Вы должны признать, что у вас тоже могут быть отличные недели, и что вам не откажут в них.

Что делает эту неделю отличной для вас, так это то, что вы действительно можете дать себе перерыв, и если вы осмелитесь - вы начнете верить. В себе, в позитиве, в обещании.

Вам так трудно отказаться от своего скептицизма, и вы сами понимаете, насколько это может быть разрушительно. Прямо сейчас - в этом нет ничего плохого.

На самом деле, в вашем мире все хорошо, и вселенная просит вас поверить в это, чтобы вы, наконец, смогли создать свой мир таким, каким он вам нравится - в мире, с доверием и со знанием того, что вы полностью достойны получить прекрасный опыт ... это может длиться и будет продолжаться.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Хотя вы совсем не похожи на знак Огня, который правит в этом месяце, вы всегда хорошо живете, когда ваш знак проходит через Льва.

Энергия Льва - особенно в первую неделю августа, подпитывает вашу страсть, и ваша страсть имеет тенденцию быть творческой.

На этой неделе можно ожидать завершения художественных проектов. Это большая неделя «идей», и с Юпитером на вашей стороне вы также будете планировать новые приключения на ближайшее будущее.

Если Лев - огонь, который горит моментом и требует всего внимания, то вы, Стрелец, - огонь, который распространяется по всей вселенной, освещая все, что нужно знать.

Эта неделя откроет вам глаза и подарит вам новые возможности для путешествий и получения знаний. Это хорошая неделя, чтобы пройти тест, пройти курс или записаться на совершенно новое образование.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Вы прирожденный сторож, и на этой неделе вы будете уделять много внимания этому благородному делу.

Интересно то, что животные могут быть вовлечены - если вы тот, кто защищает или борется за права животных, тогда ожидайте участия на этом уровне.

Что будет заметно на этой неделе, так это потребность в сострадании . Если кто-то - или какое-то животное - нуждается в помощи или сочувствии, вы будете рядом с ними.

Когда вы даете, Рыбы, вы получаете десятикратное вознаграждение, и такие милосердные уступки всегда раскрывают в вас все самое лучшее.

Эта неделя не столько о вас, сколько о том, что вы дадите другим. Это состояние, которое вам нравится, вы очень счастливы быть полезными, особенно тем, кто может им воспользоваться.

Вы лучше всех, когда служите кому-то другому, и это считается высшим комплиментом. Любовь, которую вы разделяете, - это любовь, которую вы получите.

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