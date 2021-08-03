10 разных типов парней: что ваше влечение к ним говорит о вас

Если вы продолжаете встречаться с одним и тем же парнем снова и снова, этот пост для вас.
Есть вещи, которые мы должны знать о нашем собственном характере и личности, которые делают нас восприимчивыми к привлечению и сохранению с неуравновешенными партнерами, пишет yourtango.com.
Если типы мужчин, которых вы привлекаете, обычно вызывают у вас разбитое сердце, важно обратить внимание на то, что в первую очередь вызывает у вас влечение к этому человеку.
Это может помочь сделать вашу жизнь более здоровой..
У каких парней больше всего девушек? Есть 4 типа мужчин, у которых обычно больше всего девушек, и это отважный парень, спортсмен, музыкант и крутой парень.
Какой тип мужчины вам нравится, многое говорит о вас и о том, кем вы являетесь как личность. Читайте дальше, чтобы узнать, что говорит о вас тип парня, с которым вы встречаетесь.
Ниже приведены десять различных типов парней, с которыми встречаются женщины, и то, что свидания с этими типами мужчин могут сказать о вас.
1. Мистер Нарцисс.
Его обаяние, талант, успех, красота и харизма завораживают вас и всех вокруг. Его разговор искрящийся, и он должен быть лидером. Однако, попав на крючок, вы сражаетесь с его требованиями, критикой и эгоизмом.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы также нарциссичны. Если вы нарцисс, распространенное заблуждение состоит в том, что вы любите себя немного себя. На самом деле вы себя безмерно недолюбливаете. Ваша преувеличенная лесть, перфекционизм и высокомерие - всего лишь прикрытие ненависти к себе, в которой вы не допускаете - обычно даже перед самим собой.
Нарциссов часто привлекают, и это очень опасно. Они будут нуждаться друг в друге в одну минуту, а в следующую будут сражаться за то, чьи потребности стоят на первом месте. Нарциссизм можно вылечить смелостью, временем и преданностью себе.
2. Мистер эмоционально недоступен.
Он не охотно появляется для вас. Он полон отговорок и нерешителен. Он много говорит о своем прошлом. Он быстро заявляет, что вы ему нравитесь, но он не ищет серьезных отношений по каким-либо причинам.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы ищете таких парней на свидании, если не чувствуете себя достойным. Отсутствие чувства собственного достоинства обычно возникает из-за того, что кто-то из значимых не смог заступиться за вас в более раннем возрасте. Кого-то, кто был важен для поддержания вашей жизни, не было рядом, или он оскорблял, или проявлял пренебрежение. В результате вы ушли с глубоким чувством, что вы недостойны.
Чтобы исправить эту черту, важно начать с противостояния (и часто прощения) человека, который изначально подвел вас.
3. Мистер нуждается в исправлении.
Он чувствует себя «ниже вас». Вы считаете его необработанным алмазом. Мужчина, который стоит перед вами сегодня, не велик, но у него есть потенциал. Встречи с ним кажутся проектом.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы чрезмерно компенсируете и часто оправдываете что-то или то, что кто-то сделал. Поэтому вы входите в большинство отношений с огромным терпением и набором инструментов, готовым все исправить.
Эта черта обычно возникает в результате чрезмерной компенсации за какую-то ошибку или ошибку в своей жизни. Чтобы действительно доказать, что вам стоит встречаться, перестаньте пытаться восполнить то, что вы либо упустили, либо что-то, что вы сделали в прошлом, и с чем уже покончено.
4. Мистер Обязательство-Фоб.
У него были короткие отношения, возможно, он никогда не был женат и не хочет быть мужем. У него есть несколько оправданий, почему он не встретил нужную женщину. Он оправдал свою историю, сказав, что у него достаточно времени, чтобы остепениться. Одна из его любимых фраз - «когда-нибудь».
Что может означать влечение к этому типу парней:
Ты нуждаешься. Постоянная нужда, будь то эмоциональная или нет, означает, что вы собираетесь привлечь мужчин, которые чувствуют необходимость «спасти» женщину (но не обязательно предаться ей). Быть нуждающимся означает, что вы преуспеваете за счет внимания, которое вы получаете от мужчин, независимо от того, насколько мало или редко.
Это обычно наблюдается у женщин, у которых был резкий конец прошлых отношений. Чтобы встретить надежного мужчину, желающего взять на себя обязательства, вы должны быть надежной женщиной, которая поддерживает свои «жизненно важные факторы».
5. Мистер Паразит.
Он получает помощь за ваш счет, и помощь ему часто подвергает вас опасности. Ни вам, ни вашим отношениям не выгодно то, что он у вас берет.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы не уверены в себе. Неуверенность в себе и низкая самооценка могут привлечь нуждающихся и привязчивых мужчин, которые будут вас использовать. Перед тем, как начать встречаться, важно привести свою самооценку в порядок, чтобы паразитам было понятно, что они вам не нужны. Женщины, которые уверены в себе, с меньшей вероятностью будут привлекать паразитических мужчин.
6. Мистер Булли.
Эти типы мальчиков на самом деле самые ужасные. Он обвиняет вас в вещах, в которых вы не виноваты. Он разговаривает с вами, как с ребенком. Когда он просит о помощи, он обращается к окружающим устрашающим тоном. Он критикует вашего персонажа и, возможно, даже ваших детей.
Что может означать влечение к этому типу парней:
У вас проблемы с поддержанием эмоциональных границ. Вы инстинктивно не знаете, где провести черту эмоциональной ответственности между собой и другими. Вы стремитесь расположить к себе других, ублажая их или выставляя себя в благоприятном свете в ущерб себе.
Эта проблема границ обычно возникает из-за того, что вы несете бремя чужих эмоций, за которые вы не несете ответственности. Когда вы поймете, где взять на себя ответственность и где заканчивается ваша эмоциональная ответственность, вы сможете лучше управлять границами.
7. Мистер Пушовер.
Он согласится со всем, что вы скажете. У него низкая самооценка. У него нет чувства уверенности в себе. Он не может озвучивать или аргументировать свое мнение или желания.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы контролирующая женщина, которая, как правило, объединяет свои дела. Если вы контролирующая женщина, вы легко привлекаете (или, я бы сказал, ищите и находите) слабых мужчин. Эти мужчины любят вас, потому что они определяют в вас элементы зрелости, которыми они не обладают.
К сожалению, большинство из этих парней никогда не развиваются, а вместо этого постоянно берут на себя роль «да, мужчины». Если вы относитесь к этому типу женщин, лучше всего держаться подальше от таких парней и оставаться с другими людьми, которые дополняют друг друга.
8. Мистер Такен.
Он женат, помолвлен, имеет отца или состоит в отношениях с другой женщиной. Обратите внимание: если он женат и только что расстался, это все равно означает, что он женат.
Что может означать влечение к этому типу парней:
У вас низкая самооценка и отсутствие любви к себе. Независимо от предлога, если вы поддерживаете «отношения» с кем-то, кто находится в других отношениях, вы демонстрируете одну из самых низких форм самолюбия и самоуважения. Если вы «встречаетесь» с мошенником, вы на самом деле сами мошенник и, скорее всего, будете ехидничать по отношению к самым близким вам людям.
Скорее всего, ваша семья и друзья выразили обеспокоенность по поводу того, с кем вы связаны, и в результате ваши отношения с ними стали натянутыми. Хотя я не верю, что друзья и семья являются лучшими экспертами в отношениях, если все они говорят вам одно и то же, слушайте!
9. Мистер Крутой Парень.
Он, наверное, в группе, у него потрясающее чувство моды, отличные волосы или борода, и он самый крутой чувак. Он путешествовал по всему миру и может рассказать так много историй. Он также очень умен и знает, что модно и круто.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Если вас тянет к мистеру Круту, скорее всего, вы не думаете, что вы крутой, и то, что раскрутка этого человека и свидание с ним сделают вас крутым, а ваши друзья будут ревновать. Вы слишком одержимы типами парней, потому что хотите, чтобы другие думали, что вы двое отлично выглядите вместе, и это главное.
Вы также чувствуете, что должны измениться, чтобы не отставать от этого человека, поэтому вы встречаетесь с ним. Вам придется купить совершенно новый гардероб и развивать и развивать свой музыкальный вкус, чтобы вас даже видели с этим человеком, потому что его признание значит для вас все.
Если вы относитесь к этому типу женщин, вам нужно научиться быть более уверенным в себе. Не позволяйте этому «крутому парню» заставлять вас чувствовать себя некрутым и недостойным. Любите себя таким, какой вы есть, и не позволяйте другим людям изменять вас.
10. Мистер Перфект на бумаге.
Проверяйте, проверяйте и проверяйте, он тот парень, который ставит все ваши галочки, но что делает его хуже всего? У него есть работа, внешность, тело и мозг, так что вы убеждаете себя, что он идеальный парень, даже если нет сильной связи.
Что может означать влечение к этому типу парней:
Вы слишком сосредоточены на поиске того, кого вы слишком разборчивы, и если у этого парня есть все, что вы хотите, но нет химии, тогда вы говорите себе, что этого достаточно. Однако химия и сильная эмоциональная и физическая связь снимают все галочки. Тебе нужно перестать быть такой разборчивой и позволить любви найти тебя, ты не можешь сам за ней охотиться.
У вас слишком много ожиданий от мужчин, и вам нужно это успокоить. Никто не идеален, и иногда приходится делать исключения из любви. Не будьте тем человеком, которому всегда приходится находить что-то не так с парнем, с которым вы встречаетесь.