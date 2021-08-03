Как сокращение 250 калорий ежедневно влияют на сердца у пожилых людей с ожирением
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Как сокращение 250 калорий ежедневно влияют на сердца у пожилых людей с ожирением

12:30:018/3/2021Фото: pixabay.com
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Изменяемые факторы образа жизни, такие как здоровое питание и регулярная физическая активность, могут помочь компенсировать возрастное увеличение жесткости аорты.

сердце
Изменяемые факторы образа жизни, такие как здоровое питание и регулярная физическая активность, могут помочь компенсировать возрастное увеличение жесткости аорты

Уменьшение количества калорий всего на 250 калорий в день с помощью умеренных упражнений принесло больше пользы, чем одни упражнения для пожилых людей с ожирением. Среди пожилых людей с ожирением сочетание аэробных упражнений с умеренным сокращением ежедневных калорий привело к большему улучшению жесткости аорты (показатель здоровья сосудов, влияющий на сердечно-сосудистые заболевания), по сравнению с упражнениями только или упражнениями плюс более ограничительная диета, согласно к новому исследованию, опубликованному сегодня в ведущем журнале Circulation Американской кардиологической ассоциации.

Изменяемые факторы образа жизни, такие как здоровое питание и регулярная физическая активность, могут помочь компенсировать возрастное увеличение жесткости аорты. Хотя аэробные упражнения обычно благоприятно влияют на структуру и функцию аорты, предыдущие исследования показали, что одних упражнений может быть недостаточно для улучшения жесткости аорты у пожилых людей с ожирением, пишет medicalxpress.com.

«Это первое исследование по оценке влияния аэробных упражнений с сокращением калорий и без него на жесткость аорты, которая была измерена с помощью магнитно-резонансной томографии сердечно-сосудистой системы (CMR) для получения подробных изображений аорты», - сказала Тина Э. Бринкли, доктор философии. .D., Ведущий автор исследования и доцент кафедры геронтологии и гериатрической медицины в Центре здорового старения и профилактики болезни Альцгеймера в Медицинской школе Уэйк Форест в Уинстон-Салеме, Северная Каролина. «Мы стремились определить, приведет ли добавление ограничения калорий для снижения веса к большему улучшению здоровья сосудов по сравнению с одними только аэробными упражнениями у пожилых людей с ожирением».

В этом рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 160 взрослых, ведущих малоподвижный образ жизни, в возрасте 65–79 лет с ожирением (ИМТ = 30–45 кг / м 2 ). Средний возраст участников составил 69 лет; 74% составляли женщины; и 73% были белыми. Участников случайным образом распределили на одну из трех групп вмешательства на 20 недель: 1) упражнения только с их обычной диетой; 2) упражнения плюс умеренное ограничение калорий (сокращение примерно на 250 калорий в день); или 3) упражнения плюс более интенсивное ограничение калорий (сокращение примерно на 600 калорий в день).

Две группы с ограничением калорий получали заранее приготовленные обеды и ужины с менее чем 30% калорий из жира и не менее 0,8 грамма белка на кг их идеальной массы тела, приготовленные под руководством зарегистрированного диетолога для исследования; они сами готовили себе завтраки по меню, утвержденному диетологами. Все участники исследования получали контролируемые аэробные упражнения четыре дня в неделю в течение 20-недельного исследования в Центре гериатрических исследований Медицинской школы Уэйк Форест.

Структуру и функцию аорты оценивали с помощью магнитно-резонансной томографии сердечно-сосудистой системы для измерения скорости пульсовой волны на дуге аорты (PWV) (скорость, с которой кровь проходит через аорту) и растяжимости или способности аорты расширяться и сокращаться. Более высокие значения PWV и более низкие значения растяжимости указывают на более жесткую аорту.

Результаты показали, что потеря веса почти на 10% от общей массы тела или около 20 фунтов за пятимесячный период исследования была связана со значительным улучшением жесткости аорты - только у участников, назначенных на упражнения плюс группу умеренного ограничения калорий. Дополнительные результаты включают:

Группа упражнений плюс умеренное ограничение калорийности показала увеличение растяжимости на 21% и снижение СПВ на 8%.
Ни один из показателей жесткости аорты существенно не изменился ни в группе, где выполнялись только упражнения, ни в группе с более интенсивным ограничением калорий.
Изменения ИМТ, общей жировой массы, процента жира в организме, абдоминального жира и окружности талии были больше в обеих группах с ограничением калорий по сравнению с группой, в которой выполнялись только упражнения.
Потеря веса была подобна между калорийностью ограниченных группами , несмотря на почти в два раза меньше калорий (снижение калорий против снижения в 14,2% 26,7% калориях ) в группе интенсивного ограничения калорий.

«Наши результаты показывают, что изменение образа жизни, направленное на повышение аэробной активности и умеренное снижение ежедневного потребления калорий, может помочь снизить жесткость аорты и улучшить общее состояние сосудов», - сказал Бринкли. «Однако мы были удивлены, обнаружив, что группа, которая больше всего снизила потребление калорий, не улучшила жесткость аорты , даже несмотря на то, что у них было такое же снижение массы тела и артериального давления, как и у участников с умеренным ограничением калорий».

Бринкли добавил: «Эти результаты предполагают, что сочетание упражнений со скромным ограничением калорий - в отличие от более интенсивного ограничения калорий или ограничений без калорий - вероятно, максимизирует преимущества для здоровья сосудов, а также оптимизирует потерю веса и улучшение состава тела и распределения жира в организме. Обнаружение того, что ограничение калорий с высокой интенсивностью может быть необязательным или рекомендованным, имеет важное значение для рекомендаций по снижению веса, направленных на повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей с ожирением».

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