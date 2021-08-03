Как сокращение 250 калорий ежедневно влияют на сердца у пожилых людей с ожирением

Первая контузия, ранение и 442 прыжка с парашютом: Как отметили 91-летие ВДВ десантники Бердска. Смотрите фото и видеорепортаж На торжественном митинге собрались десантники нескольких поколений. Все они по праву гордятся своей службой. Мужчины убеждены: быть десантником – это призвание, ведь недаром "Войска дяди Васи" считаются элитой Российских Вооруженных Сил, продолжая выполнять самые трудные и ответственные задачи пере Курьер Среда

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