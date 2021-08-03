То, как человек стоит, говорит многое о его личности

Люди с низкой самооценкой ведут себя так
Мы все знаем, что важно всегда ходить и стоять прямо, но мало кто соблюдает это правило. Следующие три позы указывают на низкую самооценку. К счастью, вы можете улучшить свою осанку и, следовательно, возможно, улучшить самооценку, пишет tipsandtricks.ru.
Психолог доктор Сима Хингорани знает, как много ваша осанка говорит о вашей личности. Она утверждает, что осанка многое говорит о вашей личности и уверенности в себе. «Оба элемента необходимы для общего целостного развития человека», — говорит она в интервью Voque India.
Вы часто обнаруживаете себя в следующих позах? Вот что они говорят о вашей личности.
Слегка сгорбленный
Люди, которые никогда не выпрямляют спину полностью, но часто держат ее слегка сгорбленной, часто имеют низкую самооценку. «Это говорит о человеке с низкой самооценкой, о человеке, привыкшем к конфликтам и печали», — говорит Хингорани.
Психолог рекомендует научиться всегда держать спину ровной. Вы также можете достичь этого с помощью таких упражнений, как йога или бег трусцой. «Всегда помните о своей осанке и работайте над ней».
Очень элегантное поведение
Некоторые люди качаются во время ходьбы, что не обеспечивает устойчивости вашего тела. «Эта поза показывает слабость личности», — говорит Хингорани. Речь идет об уязвимом человеке, который очень нерешителен и постоянно все переосмысливает.
По словам психолога, так называемые методы заземления могут помочь улучшить осанку. «Эти техники помогают вам крепко стоять на земле, в то время как вы концентрируетесь на дыхании».
Голова впереди тела
Люди, страдающие от беспокойства и гиперактивности, часто принимают эту осанку, в которой голова находится впереди тела. Эти люди, естественно, любопытны, но и недоверчивы. В результате строение тела перестает соответствовать норме, а это может привести к болям. «Этот человек постоянно работает над обработкой информации», — говорит Хингорани.
Люди, которые часто придерживаются такой осанки, должны обращаться к профессионалам, которые могут помочь им улучшить осанку.
Хингорани также советует людям регулярно заниматься спортом и бегать трусцой, чтобы успокоить их сознание.