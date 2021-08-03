Маленькая хитрость поможет держать ноги в тепле во время ношения обуви

Как только вы узнаете эту уловку, вы больше никогда не будете ходить с холодными ногами!
Зимой из-за низкой температуры руки и ноги замерзают. Чего бы мы предпочли избежать, потому что холодные ноги —это неприятно, некрасиво и нездорово, пишет tipsandtricks.ru.
Если толстых носков и хорошей обуви недостаточно….
Длительные прогулки
Вы узнаете этот сценарий? Осень, и вы гуляете по лесу, где красивые, красочные листья свисают с деревьев или уже опали на землю. Вы наслаждаетесь природой и прекрасным, красочным сезоном. К сожалению, не все так волшебно: когда вы возвращаетесь домой после долгой прогулки, ваши ноги ужасно холодные. Поэтому вы садитесь рядом с обогревателем и согреваете их. Однако эти большие перепады температур вредят здоровью ног. В следующий раз лучше предотвратить это. С этим простым и недорогим советом вы сможете согреть ноги снова в кратчайшие сроки.
Эта простая хитрость поможет держать ноги в тепле во время ношения обуви
Изоляционный материал
Все, что вам нужно для этой простой уловки — изоляционный материал. Например, вы можете использовать простое изоляционное одеяло (имеется в хозяйственном магазине), противопожарное одеяло или любой другой изоляционный материал по вашему выбору. Затем возьмите пару своих любимых туфель с плоской подошвой и поместите их на теплоизоляционное одеяло.
Вот что вы должны сделать.
Нарисуйте форму обуви на одеяле или изоляционном материале. Вырежьте эти формы, а затем вставьте их в обувь под внутренней подошвой. Вы заметите, что этот слой изоляции предотвращает проникновение холода в обувь. Изоляционный слой также предотвращает выход тепла, которое уже было сохранено. Результат? Ваши ноги останутся теплыми даже во время долгой зимней прогулки!