Как почистить холодильник - 5 важных шагов
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Как почистить холодильник - 5 важных шагов

2:00:568/3/2021Фото: pxhere.com
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Не используйте в холодильнике агрессивные моющие средства в виде спреев, так как сильный запах может передаваться прямо на продукты.

холодильник, продукты
Дезинфекция холодильника - это трудоемкая работа, на которую мы все закрываем глаза, но она абсолютно необходима, чтобы избежать пищевого отравления

Холодильники необходимо регулярно чистить, чтобы поддерживать приемлемые стандарты гигиены. Вот как мыть холодильник - пять важных шагов.

Уборка на кухне - это больше, чем просто вытирание поверхностей, мытье пола и мытье духовки… вам также необходимо почистить холодильник. Дезинфекция холодильника - это трудоемкая работа, на которую мы все закрываем глаза, но она абсолютно необходима, чтобы избежать пищевого отравления. Содержание холодильника в чистоте и дезинфекции также продлит срок службы прибора. Эксперт по уборке на сайте HomeHow.co.uk Джойс Френч поделилась семью советами по глубокой очистке, которые вернут ваш холодильник к новому состоянию, пишет express.co.uk.

Лучший способ содержать холодильник в чистоте - немедленно вытирать пролитое вещество и придерживаться привычки регулярно проверять продукты, чтобы они не оставались в холодильнике после того, как выключились.

Прежде чем открывать более стойкие продукты, такие как заправка для салатов, проверьте, как долго она может оставаться в открытом состоянии, и храните продукт на полке в качестве напоминания.

Вам следует стремиться к более глубокой очистке четыре раза в год и когда у вас как можно меньше продуктов в холодильнике.

Каждый день  протирайте ручки холодильника водой с мылом, чтобы свести к минимуму количество микробов.
Вы даже можете создать график очистки различных частей холодильника в течение месяца для интервальной глубокой очистки.

Если пришло время для глубокой очистки, выполните следующие пять шагов.

Очистить содержимое

Для начала вам нужно полностью опорожнить холодильник.

Джойс сказала: «Уберите все с полок, ящиков и дверей и разложите на большом пространстве, например, на стойке.

«Отсортируйте все предметы и выбросьте все, что просрочено и является ненужным.

«Любые продукты с неприятным запахом и банки, которые стояли там в течение длительного времени, такие как джемы и шоколадная паста, должны быть утилизированы.

«Бактерии могут размножаться при комнатной температуре, поэтому складывайте скоропортящиеся продукты в прохладные пакеты, пока вы их тщательно очищаете».

Мыть и полоскать

Все стеллажи, ящики и дверные полки можно мыть в раковине обычной жидкостью и теплой водой.

Джойс объяснила: «Что касается стеклянных полок, подождите, пока они нагреются до комнатной температуры, прежде чем мыть их, иначе они могут треснуть.

«Избегайте использования посудомоечной машины, так как некоторые пластмассы могут деформироваться под горячей стиркой, что может вызвать проблемы с их возвращением в холодильник.

«Оставьте все высохнуть на сушилке, а после высыхания храните, пока не будете готовы положить их обратно. Это снизит риск попадания бактерий обратно в холодильник».

Используйте подходящие моющие средства для поверхностей

Не используйте в холодильнике агрессивные моющие средства в виде спреев, так как сильный запах может передаваться прямо на продукты.

Вместо этого Джойс рекомендует выбрать уксусный спрей, смешав две части воды с одной частью белого уксуса, или приготовить пасту из одной части бикарбоната соды и семи частей воды, чтобы протереть внутреннюю поверхность.

Начинайте уборку сверху, чтобы ничего не капало на чистые участки.

Перед очисткой основания холодильника нацельтесь на выступы, стенки и поддон для конденсата. Это питательная среда для крошек и накопления остатков.

Для удаления сложных пятен используйте пластмассовый скребок и зубную пасту, так как она содержит нежный абразив.

Удалите пыль со змеевиков конденсатора холодильника

Чтобы ваш прибор работал эффективно, отключите его от сети и используйте щель для пылесоса, чтобы аккуратно протереть змеевики конденсатора.

Они будут выглядеть как металлическая сетка, и их можно будет найти на задней стороне прибора или на дне.

Если этого не сделать, это может помешать правильному охлаждению холодильника, а густая пыль может снизить эффективность на целых 25 процентов.

После удаления пыли используйте отдельную щетку, чтобы очистить всю оставшуюся грязь и пыль с катушек.

Продезинфицируйте внешность

По словам Джойса, внешний вид вашего холодильника - это наиболее частая точка соприкосновения с ним, в нем может находиться множество бактерий.

Она объяснила: «Смочите ткань мягким мылом и теплой водой и уделите особое внимание участкам, на которых остается много отпечатков пальцев, например ручкам и диспенсерам для льда.

Если ваш холодильник изготовлен из нержавеющей стали, используйте профессиональные чистящие средства для нержавеющей стали, протрите по направлению волокон и просушите, чтобы предотвратить образование полос.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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