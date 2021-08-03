В США уточнили информацию о выдворении 24 российских дипломатов

В Америке уточнили данные о высылке 24 российских дипломатов. Как стало известно, у них истекает срок их виз. По словам главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса, сотрудники российского посольства по окончании трехлетнего периода пребывания должны покинуть страну или запросить продление.
- Позвольте мне, во-первых, ответить на высказывания посла Антонова в интервью, но его характеристики ситуации неточны, неправильны. Трехлетний лимит действия виз — в этом нет ничего нового. Когда виза заканчивается, как ожидается, данные лица покидают страну или запрашивают продление, - сказал он.
Также Прайс отметил, что Америка не заинтересована в эскалации отношений с Москвой в дипломатической сфере. Он также отметил, что ограничения на сроки командировки сотрудников российской дипмиссии в США направлены на баланс работы.