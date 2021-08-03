Сильная молитва святому пророку Иезекиилю для чтения в день памяти 3 августа 2021 года
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Сильная молитва святому пророку Иезекиилю для чтения в день памяти 3 августа 2021 года

9:50:488/3/2021Фото: Слово Богослова
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Книга о его пророчествах вошла в состав Библии. В этот день, 3 августа, пророка почитают в православных храмах, где во время богослужения приводят слова из его пророчеств.

пророк Иезекииль
Этот пророк одним из первых стал нести людям волю Господа

В Ветхом завете одними из первых стали приносить пророчества 4 пророка, среди которых был и Иезекииль. Он родился задолго до рождения Христа - за 600 лет до пришествия Спасителя. В 25 лет будущего пророка угнали в плен в Вавилон, где спустя 5 лет ему было видение от Господа, в котором он увидел прообраз человека, едущего в колеснице, запряженной тетраморфом - четырьмя разными животными с человеческими лицами и крыльями, на колесах колесницы он видел множество глаз. Богословы поясняли, что он видел прообраз Сына Божьего, тетраморф - это 4 стороны света, глаза на колесах - население всех четырех сторон света... После этого он услышал глас Божий, который велел ему нести пророчества людям.

Пророк Иезекииль о многих значимых событиях, имеющих невероятную историческую ценность, предупреждал людей по воле Господа, а также сотворял чудеса - увеличивал количество еды для голодающих и разводил руками, как Моисей, воды реки, чтобы люди могли уйти от преследования.

За его разоблачение правителя в идолопоклонничеству пророка привязали к лошадям, которые разорвали его.

Книга о его пророчествах вошла в состав Библии. В этот день, 3 августа, пророка почитают в православных храмах, где во время богослужения приводят слова из его пророчеств. Чаще всего звучит пророчество Иезекииля, в котором он говорил, что покаявшийся перед смертью грешник всегда сможет приблизиться к Господу, в то время, как не покаявшийся будет пред Господом отвечать за свои грехи по всей строгости.

Пророку читают молитвы и каждый просит о своих бедах и проблемах. Самые искренние молитвы всегда будут услышаны и не останутся безответными.


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