Ночная гроза лишила света и воды жителей Морского района Бердска
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Ночная гроза лишила света и воды жителей Морского района Бердска

12:49:458/3/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Отключение "удобств" произошло в ночь со 2 на 3 августа. По словам местного жителя, таким образом была "заблокирована" вся улица. Если бы такое произошло зимой, то люди были бы в полном отчаянии, поскольку котельная у них автономная.

Жители Морской гадают, когда им вернут воду и свет

Подача горячего водоснабжения и электричества прекратилась на улице Морской. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил местный житель  Валерий (имя изменено - прим. ред.).

Выяснилось, что "удобства" отключили в ночь со 2 на 3 августа.

- Люди с 24:00 так сидят и ждут,- произнес бердчанин.

Как стало известно, в КБУ информации об авариях и перебоях нет.

- У нас все нормально, - произнес начальник подразделения инженерной сети КБУ Сергей Лащенков.

На момент публикации стало известно, что 3 августа в 10:00 подача света и воды у людей возобновилась. Предположительно, проблема с подачей возникла из-за ночной грозы.

- Все дома на Морском проспекте "без всего" сидели. Как-то говорили, что у нас есть альтернативный второй кабель. Там один кабель по 3 категории, а по идее, жилье должно быть по 2 категории. Так, не дай Бог, что случись зимой, так люди будут без отопления,  горячей воды и  света. У нас автономная газовая котельная.- сказал горожанин.

Также Валерий рассказал и о другим проблемах, происходящих на его улице.

- Еще проблема в Морском есть с дорогой. Лучше бы эту дорогу содержали и сделали на ней свет, а то все альтернативный вариант ищут. Там нет видимости, везде трава. Так может и авария возникнуть. На конечной остановке тоже освещения нормального нет. По весне между коттеджами затапливает тротуар, люди идут по дороге. Никто ничего не ремонтирует,- упомянул Валерий.

Напомним, что случай отключения электроэнергии и водоснабжения на улице Морской Бердска происходит часто. Так, 27 июля местные хулиганы вырвали пожарный гидрант. Специалисты КБУ оперативно организовывали подвоз воды.

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