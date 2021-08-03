Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области
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Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области

12:40:318/3/2021Фото: pixabay
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Мужчине было всего 33 года и он получил тяжелейшие ожоги.

Мужчина скончался от тяжелых ожогов

Вчера, 2 августа в реанимации больницы Ростовской области скончался последний из семи пострадавших при взрыве на химическом комбинате в Ростовской области.

- В реанимации умер последний из пострадавших. Таким образом, число жертв инцидента составило семь человек: две женщины и пять мужчин, — говорится в сообщении «Интерфакса».

Погибший — 33-летний Александр Красников. Он скончался в Центральной государственной больнице Каменска-Шахтинского,
Напомним, Жуткое ЧП произошло в Ростовской области в минувшую пятницу – там, на местном химкомбинате прогремел взрыв. В результате этого пострадали семь человек – они получили тяжелейшие ожоги. Причем, шесть из них в критическом состоянии – у них обожжено 100% тела. К сожалению, до сих пор не удалось выяснить, что произошло в цеху.

Как сообщает «База», цех, в котором произошёл инцидент, относится к «закрытому» типу, то есть в нём производится продукция, имеющая особое назначение. После взрыва начался пожар и не смотря на то, что его площадь была небольшой, тушили его почти час.

Как сообщают некоторые СМИ региона, все, кто погиб после взрыва, были новичками на заводе – они не должны были находиться в зоне с таким высоким уровнем опасности. Однако всё же находились – из-за сокращений на предприятии и нехватки кадров.

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Соцсети
logo
03.08
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