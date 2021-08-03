Что принято делать в Ид аль-Мубахиля 3 августа и кого вспоминать у мусульман?

3 июля в 2021 году у мусульман отмечается памятная дата с названием Ид аль-Мубахиля.
Айят "мубахиля" означает взаимные проклятия. Этот термин применяется, когда каждая из спорящих сторон приводит свои доводы, но ни одна из сторон не принимает их от оппонента и призывает в Всевышнего для исполнения проклятия - посылания кары на того кто лжет.
Такая ситуация произошла во времена жизни пророка Мухаммеда в месяц Зуль-хиджа. Тогда к общине мусульман, во главе которой стоял пророк Мухаммед, пришла делегация христиан из Наджрана с целью выяснить, кто же является истинным Богом. Они рассказывали о своём пророке Исе (у христиан это Иисус), и приводили доводы, что он является истинным Богом.
В ответ на это мусульмане стали возражать, говоря о том, что пророк Иса является только рабом Всевышнего и его посланником, который был послан для осуществления своей миссии.
Каждая из сторон приводила свои доводы, однако к единому мнению они прийти не смогли, горячий спор становился всё сильнее и сильнее. Остановить его решил пророк Мухаммед, предложив следующее решение спора.
Христианам полагалось вернуться к себе домой, взять с собой самых родных и любимых членов своей семьи, после чего вернуться в мусульманскую общину. Возражающие мусульмане также должны были явиться на место спора с членами своей семьи.
После этого каждый должен был высказать свое мнение относительно истинности Бога, после чего предлагалась призвать Всевышнего покарать того, кто говорит неправду.
Однако христиане отказались от такого развития событий и признали свою неправоту. В результате этого в итоге был подписан мирный договор, согласно которому христиане обязались выплачивать дань мусульманам в обмен на то, что тебе будут предоставлять защиту христианской общине от нападения врагов.
В этот день у мусульман принято размышлять об искренности и истинности веры, о том, как важно говори правду, не опасаясь наказания только за правдивые слова. В этот день читают Коран и усиленно молятся, как и на протяжении всего запретного месяца Зуль-Хиджа.