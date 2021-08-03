У сына Стаса Пьехи начались осложнения после избиения соседкой

Певец Стас Пьеха рассказал о состоянии своего сына, которого избила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. По словам певца, у мальчика сильные головные боли и тошнота. Он до сих пор проходит курс реабилитации после избиения.
- Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую, — сказал Пьеха. Сам артист сейчас находится на гастролях в Турции. С мальчиком осталась его мать Наталья.
Также Пьеха отмечает, что хочет, чтобы обидчицу наказали.
- Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого, - отметил он.
Напомним, жена футбольного арбитра избила мальчика и его бабушку за то что ребенок проткнул ее надувной бассейн карандашом.