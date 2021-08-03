У сына Стаса Пьехи начались осложнения после избиения соседкой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У сына Стаса Пьехи начались осложнения после избиения соседкой

12:49:468/3/2021Фото: Инстаграм
0

Ребенка мучают головные боли и тошнота.

Пьеха хочет, чтобы соседку наказали

Певец Стас Пьеха рассказал о состоянии своего сына, которого избила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. По словам певца, у мальчика сильные головные боли и тошнота. Он до сих пор проходит курс реабилитации после избиения.

- Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало. Мы на связи с врачами, сын проходит реабилитацию: и физическую, и психологическую, — сказал Пьеха. Сам артист сейчас находится на гастролях в Турции. С мальчиком осталась его мать Наталья.

Также Пьеха отмечает, что хочет, чтобы обидчицу наказали.

- Хочу услышать ее извинения, искреннее раскаяние за то, что она сделала. Я хочу, чтобы эта ситуация послужила примером для всех, кто поднимет руку на ребенка, чтобы лишний раз он задумался и не сделал этого, - отметил он.
Напомним, жена футбольного арбитра избила мальчика и его бабушку за то что ребенок проткнул ее надувной бассейн карандашом.

Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Наследница больна: этот диагноз поставили дочке Лолиты с рождения
Школьник зарезал отчима и избежал тюрьмы: почему это произошло
Сразу 6 генералов внезапно скончались на Кубе: что произошло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
5 признаков, что смерть уже близка
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
избила ребенкасоседка избила сына Пьехижена футбольного арбитра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как следует наказать соседку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОбское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021
12:45:42 8/3/2021
Обское море Бердска превратилось в Мальдивы: Изумрудная вода омывает берег в августе 2021
Как и зачем заточил в подвале 12-летнюю девочку мужчина на Алтае. Все подробности инцидента
12:45:22 8/3/2021
Как и зачем заточил в подвале 12-летнюю девочку мужчина на Алтае. Все подробности инцидента
Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области
12:40:31 8/3/2021
Последний пострадавший при взрыве на химкомбинате скончался в Ростовской области
Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
12:20:37 8/3/2021
Разрешено ли работать с землей в День памяти святого пророка Иезекииля 3 августа 2021 года?
Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни
12:17:18 8/3/2021
Переболевшие коронавирусом месяцами страдают от постковидного синдрома: Все последствия болезни
БердскКак подать заявление на выплату 10 000 рублей на школьника и детей шести лет, рассказываем
12:12:50 8/3/2021
Как подать заявление на выплату 10 000 рублей на школьника и детей шести лет, рассказываем
БердскОбезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео
12:08:27 8/3/2021
Обезумевший водитель на Toyota чуть не сбил троих детей в Южном микрорайоне Бердска. Смотрите видео
Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
11:52:43 8/3/2021
Государственный фонд "Круг добра" отказал в помощи 7-месячному малышу со СМА
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
11:27:31 8/3/2021
Антитела к коронавирусу: сколько должно быть после перенесенного ковида и вакцинации
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
11:25:53 8/3/2021
По 10 000 рублей от Путина в России получили 17,4 млн школьников 2 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Новое исследование посрамило антиваксеров в миреДвижение против вакцин приобрело новое значение в эпоху коронавируса, когда то, что когда-то считалось небольшой группой теоретиков заговора, превратилось в группу миллионов.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Водитель Toyota влетел в МАЗ в Новосибирске и умер в ночь на 3 августаМужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Рейтинг лидеров регионов по коронавирусу назван в РоссииВ СФО процент выздоровевших остается самым низким среди показателей федеральных округов — 48%. В отличие от него лидер среди ФО, которым по-прежнему остается Северо-Кавказский.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Константин Пономарев впервые за долгое время вышел на прогулку с псом. Онкобольной получает морфин от ЦГБ БердскаКак признается супруга Елена, сегодня, 3 августа Константин смог посидеть на скамейке и пообщаться с людьми. Поддержка мужчине особенно важна. Он очень мужественно справляется с болезнью. Соседи уважают и ценят Пономарева.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '