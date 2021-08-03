Четыре мины нашел в полах сарая дачник в СНТ "Слава" Бердска. На месте работают саперы

Сегодня, 3 августа, в Бердске произошло серьезное ЧП. Местный дачник нашел на своем участке сразу 4 мины. Об этом он сразу же сообщил в экстренные службы. Правоохранители уже прибыли на место на 5 улицу СНТ «Слава» и изучают находку. На месте работают полиция, МЧС и саперы.
Хозяин дачного участка Сергей рассказал сайту «Свидетель», что он занимался сегодня разборкой сарая.
— Я купил этот участок осенью прошлого года и обустраиваю его, — вспоминает он. — Построил дом, а сегодня решил на месте сарая начать строить баню.
При разборке пола подсобного сооружения в его подполе он и увидел четыре мины. После чего вызвал на место происшествия специалистов из оперативных службы.
О том, насколько опасна эта находка и откуда она могла взяться на дачном участке станет известно позже.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 3 августа, угрозы жизни не обнаружено.