Отравялющие вещества были добавлены в анализы Навального не в России, заявил Нарышкин

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о том, что отравляющие вещества добавили в биоматериалы Навального не в России.
- Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал, — сказал в эфире «Соловьев Live», кадры были показаны на телеканале «Россия-1».
Также он отметил, что когда оппозиционера перевозили в Германию, у него в анализах не нашли отравляющих веществ. Нарышкин добавил, что СВР частично знает правду о ситуации с отравлением Навального. По его словам, за год до событий с отравлением оппозиционера Москва получила данные, что в одной из европейских стран на совещании со спецслужбами обсуждался вопрос о поддержке протестного движения в России с помощью «сакральной жертвы»