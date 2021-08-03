Отравялющие вещества были добавлены в анализы Навального не в России, заявил Нарышкин
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Отравялющие вещества были добавлены в анализы Навального не в России, заявил Нарышкин

4:21:568/3/2021Фото: pixabay
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Глава Службы внешней разведки считает, что это происки европейский спецслужб.

Отравляющие вещества в анализы Навальному добавили не в России

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о том, что отравляющие вещества добавили в биоматериалы Навального не в России.

- Здесь трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен потом уже, после того, как он сел на борт самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, какие-то вещества, были внесены в его биологический материал, — сказал в эфире «Соловьев Live», кадры были показаны на телеканале «Россия-1».

Также он отметил, что когда оппозиционера перевозили в Германию, у него в анализах не нашли отравляющих веществ. Нарышкин добавил, что СВР частично знает правду о ситуации с отравлением Навального. По его словам, за год до событий с отравлением оппозиционера Москва получила данные, что в одной из европейских стран на совещании со спецслужбами обсуждался вопрос о поддержке протестного движения в России с помощью «сакральной жертвы»

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